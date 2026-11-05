Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Հայաստանը պոպուլիզմի ամենամեծ զոհերից է. մենք պոպուլիզմի դիմաց դեռ վճարելիք շատ բան ունենք

Հայաստանը պոպուլիզմի ամենամեծ զոհերից է. մենք պոպուլիզմի դիմաց դեռ վճարելիք շատ բան ունենք

Հայաստանը պոպուլիզմի ամենամեծ զոհերից է. մենք պոպուլիզմի դիմաց դեռ վճարելիք շատ բան ունենք
04.11.2026 | 15:02

Թրամփիզմի ջախջախիչ պարտությունը հատկապես էժանագին պոպուլիզմի պարտության մասին է, որ դարձրել են ժամանակակից քաղաքականության հիմնական տեխնոլոգիան: Պրագմատիկ ամերիկացիները շատ արագ հոգնեցին պոպուլիզմից, մարդկանց նախ և առաջ հետաքրքրում են իրենց հանապազօրյա հարցերը, ինֆլյացիան, թանկացումները, հարկային բեռի ծանրացումը, կոռուպցիան ու բյուրոկրատական անգործությունը, վերջապես՝ իրենց երեխաների ապագան...

Իսկ պրոֆեսիոնալ ստախոսները քաղաքական հարթակներից միայն խոստումներ են տալիս:

Պոպուլիզմը ժանտախտի պես կլանել է հատկապես արևմտյան քաղաքակրթական աշխարհը և այն պահում է տոտալ ռեգրեսի մեջ: Արևմուտքը պարտվում է բոլոր ոլորտներում, նույնիսկ հումանիզմի ու չարչրկված դեմոկրատիայի նկատմամբ որևէ հավատ չի մնացել:

Աջ ու ձախ քաղաքական հեքիաթներից մարդիկ հոգնել են և սպասում են գործնական քայլերի...

Ամերիկյան ալիքը շատ շուտով հասնելու է Եվրոպա:

Հայաստանը պոպուլիզմի ամենամեծ զոհերից է. մենք պոպուլիզմի դիմաց դեռ վճարելիք շատ բան ունենք, քանի դեռ սթափ դատել, օրենք հարգել չենք սովորել:

Հայաստանում օր-օրի խնդիրներն ավելանում են, բայց դրանց լուծման փոխարեն ողջ քաղաքական էլիտան զբաղված է կապիկությամբ:

Էլիտան էլ իր գինն է վճարելու, անկասկած...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 689

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.