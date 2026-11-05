Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ոչ գերագնահատել, ոչ էլ թերագնահատել է պետք Իրանի հնարավորությունները

Ոչ գերագնահատել, ոչ էլ թերագնահատել է պետք Իրանի հնարավորությունները

Ոչ գերագնահատել, ոչ էլ թերագնահատել է պետք Իրանի հնարավորությունները
04.11.2026 | 16:14

2026-ի սկզբից Իրանի դեմ ԱՄՆ-ը և Իսրայելը բազմաթիվ սցենարներով ռազմական գործողություններ սկսեցին։ Ռազմական գործողություններից և ոչ մեկը հօգուտ ԱՄՆ-ի չեղավ, քանի որ ոչ միայն չհասավ իր նպատակին, իսկ նպատակը Իրանում իշխանափոխությունն էր, այլև ձեռքից բաց թողնվեցին ռազմավարական սուբյեկտներ և կարծիքներ։ Ռազմավարական ամենամեծ կարծիքը դա Պարսից Ծոցում ԱՄՆ ռազմաբազաների անխոցելի լինելն էր։ Այս կարծիքի վրա շատ էին աշխատել ԱՄՆ նախկին ղեկավարները, որպեսզի այդ կերպ կանխեն հնարավոր ռազմական գործողությունները Պարսից Ծոցում, որտեղ ունեն տնտեսական, քաղաքական ահռելի շահ։ Դեռ չեմ խոսում Հորմուզի նեղուցը Իրանին պարզապես նվիրելու մասին: Հենց այդ գործողությունների արդյունքում է, որ այսօր Իրանը Հորմուզի նեղուցը կառավարում է այնպես, ինչպես ուզում է։

Չպետք է գերագնահատել Իրանի հնարավորությունները, նաև չպետք է թերագնահատել ռազմարդյունաբերությանը, ռազմական տարրին մեծ ուշադրություն դարձնող Իրանին։

Կարեն Հովհաննիսյան

Դիտվել է՝ 664

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.