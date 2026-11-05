Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ինչքան իրավունքներ որ ունեն իշխանության կողմնակիցները, նույնքան իրավունքներ էլ ունեն ընդդիմադիրները

Ինչքան իրավունքներ որ ունեն իշխանության կողմնակիցները, նույնքան իրավունքներ էլ ունեն ընդդիմադիրները

Ինչքան իրավունքներ որ ունեն իշխանության կողմնակիցները, նույնքան իրավունքներ էլ ունեն ընդդիմադիրները
04.11.2026 | 18:35

Որևէ նորմալ երկրում իշխանության հետ համաձայն չլինելու դեպքում մարդուն բռնության չեն ենթարկում, չեն հալածում ու չեն վարկաբեկում։

Նորմալ է, որ նույն երկրում կարող են լինել տարբեր կերպ մտածող մարդիկ՝ իշխանության կողմնակիցներ և իշխանությանը դեմ՝ ընդդիմադիրներ։

Ինչքան իրավունքներ որ ունեն իշխանության կողմնակիցները, նույնքան իրավունքներ էլ ունեն ընդդիմադիրները, հետևաբար բոլոր նրանք, ովքեր մարդկանց հալածում են ընդդիմադիր լինելու համար, առնվազն հիմար են կամ բան չեն հասկանում պետությունից։

Շատ բնական պետք է վերաբերվել քաղաքական տարբեր կարծիքներ ունեցող մարդկանց, որովհետև ինչքան որ նորմալ է սիրել իշխանությանը, նույնքան նորմալ է ՉՍԻՐԵԼ իշխանությանը։ Մարդուն ստիպել, ծեծել, բանտարկել, կողոպտել, սպանել միայն նրա համար, որ չի սիրում իշխանությանը, նույն է, որ հալածեն մարդուն կոնկրետ մեկի հետ ամուսնանալ չցանկանալու համար։

Սովորեք հարգել ձեր շրջապատի այն մարդկանց, ովքեր չեն ընդունում իշխանությանը, որովհետև քաղաքական կողմնորոշումը անձնական հարաբերություն չի, այլ քաղաքական կողմնորոշում։ Եթե, իհարկե, հիմար չեք։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 607

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.