Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ատելություն գեներացնելով՝ օրակարգ են բերում 102-րդ ռազմաբազայի դուրսբերման հարցը

Ատելություն գեներացնելով՝ օրակարգ են բերում 102-րդ ռազմաբազայի դուրսբերման հարցը

Ատելություն գեներացնելով՝ օրակարգ են բերում 102-րդ ռազմաբազայի դուրսբերման հարցը
04.11.2026 | 20:11


Քանի որ մեր հասարակությունը տեղեկատվական խայծերի նկատմամբ չունի դիմադրողունակություն, ապա համապատասխան կենտրոնները տեղեկատվական խայծ նետելու և դրա վրա ռազմավարություն մշակելու խնդիր բացարձակ չունեն։
Ն․ Փաշինյանի և Վ․ Պուտինի՝ Գյումրիի 102-րդ ռազմաբազային անդրադարձից հետո, չեմ հիշում որ լրատվամիջոցի հետ զրույցում նշել էի, որ կանխատեսելի է առաջիկայում սադրանքների կազմակերպումը, որպես տեղեկատվական գրոհի սկիզբ։ Իհարկե, չէի կարծում, որ այն կլինի այսքան արագ և այսպես կազմակերպված։ Իշխանական «սիվիկ» անունով կայքի հրապարակած տեսանյութը, որտեղ առանց դեմքերի ֆիքսված է քարոզչության տեսանկյունից ամենկարևորը՝ «ռուս զինվորականն ընդդեմ հայի», ինչը ենթադրաբար պետք է լիներ կամ դեռ կլինի ռեզոնանսային՝ գեներացնելով ատելություն և օրակարգ բերելով 102-րդ ռազմաբազայի դուրսբերման հարց։
Իհարկե, այս գործողության մասնակիցների մեծամասնությունը ակամայից կհայտնվի այդ արարի մեջ, իսկ մի մասը՝ այդ արարի համար նախապես պատրաստված կլինի։
Այստեղ կմնա ամենակարևոր հարցը. «Իսկ ո՞ւմ է ձեռնտու հենց այսօր ու հենց հիմա նման օպերացիան»։ Այս հարցը թող մնա որպես հռետորական:

Հ․Գ․ Եվ թո՛ղ լինի, ինչ լինելու է․․․

Արա Լ. Պողոսյան
Դիտվել է՝ 559

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.