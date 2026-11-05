Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Երկրորդ գալուստ

Երկրորդ գալուստ

Երկրորդ գալուստ
05.11.2026 | 00:00

Նոյեմբերի 5

Հիսո՛ւս, սփոփի՛չ բոլոր վշտացյալների, օգնի՛ր մեզ՝ Քո մխիթարությունը հասցնել բոլոր այն կարոտյալ սրտերին, որոնց Քո սփոփանքն ես կամենում հասցնել մեր միջոցով։
Տե՛ր, գործածի՛ր մեզ։
Բոլորովին կարևոր չէ, թե ինչքան ժամանակով. միայն դի՛ր մեզ այնտեղ, ուր մենք կարող ենք լավագույնս ծառայել Քեզ և առավելագույն ազդեցություն ունենալ մեր շրջապատի վրա՝ Քո Փառքի համար։
Աշխարհը վաղուց ի վեր Իմ տնօրինության տակ կլիներ, եթե բոլոր նրանք, ովքեր ճանաչում են Ինձ իբրև Տեր և իբրև Քրիստոս, իրենց անձն անվերապահորեն դնեին Իմ տրամադրության տակ՝ գործածելու համար։
Ես կարող եմ յուրաքանչյուր մարդկային մարմին առավելագույնս օգտագործել, ինչպես որ իբրև Աստծո սիրո ու զորության անոթ էի օգտագործում Իմ մարդկային մարմինը։
Ես չէ, որ ուշացնում եմ Իմ Երկրորդ գալուստը. Իմ հետևորդներն են, որ ուշացնում են այն։
Եթե ամեն մարդ ապրեր Ինձ համար, Իմ մեջ, Իմ միջոցով և թույլ տար, որ իր մեջ ապրելով՝ գործածեմ իրեն՝ արտահայտելու համար իր մեջ բնակվող Աստվածայինը (ինչը հայտնի արեցի երկրի վրա Իմ մարմնով), այնժամ աշխարհը վաղուց արդեն Ինձ եկած կլիներ, և Ես յուրայիններիս պահպանելու համար այդտեղ կլինեի։
Իմ սիրելինե՛ր, նշանակում է՝ դուք պիտի ջանաք ապրել միայն Ինձ լավագույնս արտահայտելու ցանկությամբ՝ ցույց տալու համար Իմ Սերն աշխարհին։
Դիտվել է՝ 365

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.