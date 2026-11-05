Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը՝ խավարի մեջ, կապիտուլյացիայի իսկական խորհրդանիշ գերյալը՝ լուսարձակների տակ

Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը՝ խավարի մեջ, կապիտուլյացիայի իսկական խորհրդանիշ գերյալը՝ լուսարձակների տակ

Սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը՝ խավարի մեջ, կապիտուլյացիայի իսկական խորհրդանիշ գերյալը՝ լուսարձակների տակ
04.11.2026 | 23:00


Երեկ այս էջում գրել էի, որ Երևանում Վարդան Մամիկոնյանի հուշարձանը երեկոյան Խավարեցված-լուսազերծված է, և զետեղել էի համապատասխան լուսանկարը։
Այսօր լուսանկարել եմ Մանկական այգում (նախկինում՝ Կիրովի անվան զբոսայգի) 2–3 տարի առաջ տնգված այս զինաթափված, խեղճ ու կրակ գերյալի արձանը, որը ողողված է լույսերով։ Այո՛, հենց այդպես՝ սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը խավարի մեջ է, իսկ այս գերյալը՝ կապիտուլյացիայի իսկական խորհրդանիշը, լուսարձակների տակ։
Այդպես էլ պետք է լինի, քանի որ ապրում ենք կապիտուլյանտական իշխանության ներքո։ Ուստի զինավառ հերոսը պետք է սևացվի, իսկ հանձնվածն ու զինաթափվածը՝ լուսավորվի և պատվանդանի վրա դրվի։
Բայց հենց այն պահին, երբ Հայաստանը թեկուզ մի փոքր ուղղի մեջքը, այս՝ թևաթափություն ու հանձնվողականություն քարոզող արձանը պետք է տարվի ու դրվի մեկ այլ՝ չլուսավորված վայրում, իսկ սպարապետի արձանը, բնականաբար, ստանա իրեն արժանի լուսավորությունը։
Երանի՜ այդ օրը շատ չուշանա...

Արմեն Այվազյան
Դիտվել է՝ 418

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ
Իշխանության ժողովրդավարական բառապաշարը դեռևս ժողովրդավարության ապացույց չէ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.