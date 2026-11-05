Ալիևյան սահմանադրության պարտադրումն ընդդիմությանը ճնշելու միջոցով
05.11.2026 | 11:52
«Ուժեղ Հայաստան» շարժման հետ կապված 60 հասցեներում միաժամանակ իրականացվող խուզարկությունները պետք է դիտարկել ալիևյան սահմանադրությունն ընդդիմությանը ճնշելու միջոցով անցկացնելու հանցավոր նպատակադրման համատեքստում։
Ռուբեն ՄԵԼԻՔՅԱՆ
Հ.Գ.
Չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ հասցեների 60 թվով ռեժիմը նրբորեն ակնարկում է ալիևյան սահմանադրության հոդվածների քանակը։ Հաշվի առնելով գրողների կազմը՝ հազիվ թե ի վիճակի լինեն ավելի քան 60 հոդված ձգել։
Մեկնաբանություններ