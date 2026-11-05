Մինչ Հայաստանում շոուներ են բեմադրվում, Ադրբեջանը ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանում Երևանը ներկայացնում է որպես «Իրևան»
05.11.2026 | 12:28
Մինչ Հայաստանում խաղաղության պատրանքով կերակրվող ժողովրդին զբաղեցնում են հերթական շոուներով, Նիկոլի «կիրթ և կառուցողական» պատվիրատուն հստակ քայլերով աշխարհին Հայաստանը ճանաչել է տալիս որպես «Արևմտյան Ադրբեջան»՝ թեկուզ պատմականորեն խեղաթյուրված փաստերով։ Խնդրեմ, շոուների դիտումներն ընդհատեմ մի պահ.
Իրևանի պատմությանը և տարածաշրջանում ադրբեջանական ժողովրդի հարուստ պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված երկու գիրք ներառվել են ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի կատալոգում…
Այս փաստը հաստատվում է գրադարանի՝ հեղինակին ուղղված պաշտոնական նամակով։
«IRAVAN Through the Language of Historical Documents» («Իրևան՝ պատմական փաստաթղթերի լեզվով») գիրքը հրատարակվել է անգլերենով՝ ՀԿ-ների պետական աջակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ։
Երկրորդ գիրքը՝ «Իրևան․ պատմության և կորուսված ժառանգության արձագանքը», հրատարակվել է ադրբեջաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի փոխնախագահ Լեյլա Ալիևայի աջակցությամբ։
Հրատարակություններում Իրևանի պատմությունը ներկայացված է արխիվային փաստաթղթերի, լուսանկարների, անձնական և ընտանեկան արխիվների, ինչպես նաև տոհմաբանական նյութերի հիման վրա։ Դրանցում հրապարակվել են նաև մի շարք փաստաթղթեր, որոնք նախկինում անհայտ էին լայն հանրությանը և գիտական համայնքին։
«Իրևան՝ պատմական փաստաթղթերի լեզվով» գրքի շնորհանդեսները տեղի են ունեցել հոկտեմբերի 11-ին՝ Նյու Յորքում, և հոկտեմբերի 16-ին՝ Վաշինգտոնում։
Թարգմանությունը՝ Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆԻ
Մեկնաբանություններ