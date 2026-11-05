Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Մինչ Հայաստանում շոուներ են բեմադրվում, Ադրբեջանը ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանում Երևանը ներկայացնում է որպես «Իրևան»

Մինչ Հայաստանում շոուներ են բեմադրվում, Ադրբեջանը ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանում Երևանը ներկայացնում է որպես «Իրևան»

Մինչ Հայաստանում շոուներ են բեմադրվում, Ադրբեջանը ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանում Երևանը ներկայացնում է որպես «Իրևան»
05.11.2026 | 12:28

Մինչ Հայաստանում խաղաղության պատրանքով կերակրվող ժողովրդին զբաղեցնում են հերթական շոուներով, Նիկոլի «կիրթ և կառուցողական» պատվիրատուն հստակ քայլերով աշխարհին Հայաստանը ճանաչել է տալիս որպես «Արևմտյան Ադրբեջան»՝ թեկուզ պատմականորեն խեղաթյուրված փաստերով։ Խնդրեմ, շոուների դիտումներն ընդհատեմ մի պահ.
Իրևանի պատմությանը և տարածաշրջանում ադրբեջանական ժողովրդի հարուստ պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված երկու գիրք ներառվել են ԱՄՆ Կոնգրեսի գրադարանի կատալոգում…
Այս փաստը հաստատվում է գրադարանի՝ հեղինակին ուղղված պաշտոնական նամակով։
«IRAVAN Through the Language of Historical Documents» («Իրևան՝ պատմական փաստաթղթերի լեզվով») գիրքը հրատարակվել է անգլերենով՝ ՀԿ-ների պետական աջակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ։
Երկրորդ գիրքը՝ «Իրևան․ պատմության և կորուսված ժառանգության արձագանքը», հրատարակվել է ադրբեջաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և ռուսերեն լեզուներով՝ Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի փոխնախագահ Լեյլա Ալիևայի աջակցությամբ։
Հրատարակություններում Իրևանի պատմությունը ներկայացված է արխիվային փաստաթղթերի, լուսանկարների, անձնական և ընտանեկան արխիվների, ինչպես նաև տոհմաբանական նյութերի հիման վրա։ Դրանցում հրապարակվել են նաև մի շարք փաստաթղթեր, որոնք նախկինում անհայտ էին լայն հանրությանը և գիտական համայնքին։
«Իրևան՝ պատմական փաստաթղթերի լեզվով» գրքի շնորհանդեսները տեղի են ունեցել հոկտեմբերի 11-ին՝ Նյու Յորքում, և հոկտեմբերի 16-ին՝ Վաշինգտոնում։

Թարգմանությունը՝ Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆԻ
Դիտվել է՝ 350

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է
Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.