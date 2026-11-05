Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Երբ սեփական քաղաքացին անպաշտպան է, իսկ օտարի շահը՝ գերակա

Երբ սեփական քաղաքացին անպաշտպան է, իսկ օտարի շահը՝ գերակա

Երբ սեփական քաղաքացին անպաշտպան է, իսկ օտարի շահը՝ գերակա
05.11.2026 | 12:48

Երբ խոսում եմ ինքնության կապիտուլյացիայի մասին, հենց նմանատիպ վարքագիծն է վկայում այդ վարկածի օգտին։
Ուրեմն՝ նախաքննությունը դեռ չավարտված, դատաքննությունն ու դատական ակտը չկայացած՝ Հայաստանի բոլոր էշելոնների պաշտոնյաներն արդարացնում են ադրբեջանցուն։
Երբևէ տեսե՞լ եք, որ նման ոգևորությամբ պաշտպանեն որևէ հայի... Ես երբևէ չեմ տեսել, որ Քննչական կոմիտեն որևէ շարքային քաղաքացու օգտին նման հայտարարություն անի, մինչդեռ բանտերում, անխոս, բազմաթիվ են նրանք, ովքեր այնտեղ են հայտնվել ոչ դիտավորյալ հանցանքի կամ զանցանքի համար։
Պատճառը վախն է Ադրբեջանի արձագանքից, և որևէ այլ բացատրություն այստեղ փնտրելն անիմաստ է։ Իսկ այդ վախը հենց այն շարժիչն է, որը հասարակության զգալի հատվածի մոտ առաջ է բերել ինքնության կապիտուլյացիա։

Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Դիտվել է՝ 365

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է
Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.