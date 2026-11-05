Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Քաղաքական առևտո՞ւր, թե՞ հանրային շահ

Քաղաքական առևտո՞ւր, թե՞ հանրային շահ

Քաղաքական առևտո՞ւր, թե՞ հանրային շահ
05.11.2026 | 12:54

Ինձ թվում է, որ եթե, Աստված մի արասցե, այս իշխանությունը մնա, և ընդդիմությունն էլ նրա «թրի տակով չանցնի», ամեն իրենց համար հարմար առիթով ՀԷՑ-ն են հիշելու, և ամեն անգամ վերջինիս պատճառված ենթադրյալ վնասը թվային արտահայտությամբ տարբեր է լինելու։
Սամվել Կարապետյանը մի առիթով, լրագրողի հարցին ի պատասխան, ասում էր, որ իրեն շատ բարձր պաշտոնյայի միջոցով փոխանցվել է՝ եթե ինքը չեզոք մնա, ապա քրեական հետապնդումները կվերացվեն, և ՀԷՑ-ն էլ կվերադարձվի իրեն (մեջբերումը բառացի չէ)։
Այդ դեպքում արդյո՞ք հետաքրքիր չէր լինելու ՀԷՑ-ին հասցված վնասի հարցը, կամ ի՞նչ էին անելու «հանրային գերակա շահի» հետ։
Վերջապես, ինչո՞ւ պատասխանատվության չի ենթարկվում Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, որը չի նկատել այդ «խախտումները»։
Փաստորեն, նրանց «հանրային ճնշումը» սա՞ էր։
Ձեր վերջին ջղաձգումների մեջ գոնե մի քիչ մարդ մնացեք։

Սուսաննա ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Դիտվել է՝ 339

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է
Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.