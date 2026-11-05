Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Կարևոր հուշում՝ խորհրդարանական ընդդիմությանը

Կարևոր հուշում՝ խորհրդարանական ընդդիմությանը

Կարևոր հուշում՝ խորհրդարանական ընդդիմությանը
05.11.2026 | 13:02

Հարգելի՛ հայրենակիցներ:
Շատ կարևոր միտք եմ ցանկանում ձեզ փոխանցել։ Հակապետական ու հակասահմանադրական եղանակով իշխանությունը, այդ թվում` խորհրդարանը զավթած հանցախմբի հետ օրենսդրական գործունեություն ծավալելը նշանակում է պարզ հանցակցություն:
Դուք որևէ ներազդեցություն չեք կարող ունենալ դեպքերի ու իրադարձությունների վրա, որքան էլ որ գրագետ ու կառուցողական քննադատությամբ հանդես գաք, կամ նույնիսկ ծաղրի ենթարկեք այդ հանցախմբի գործունեությունն ու դրա ներկայացուցիչների տգիտությունն ու ապաշնորհությունը:
ԴՈՒՔ ՈՐԵՎԷ ԲԱՆ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ՓՈԽԵԼ:
Դուք ընդամենը ապահովում եք իշխանազավթների ընթացիկ ու ապագա գործողությունների օրինականացումը (լեգիտիմացումը)։ Մինչ այս պահը ձեր քաղաքական պաշարում միակ դրական արդյունքը մի քանի ՔՊ-ականի դեմքին հասցված հարվածներն են:
Ուրիշ ոչինչ՝ ՈՉԻՆՉ։
Այո՛, հենց ձեր մասնակցությամբ են տեղի ունենալու հետագա զիջումներն ու դրանց իրավական ձևակերպումները: Դուք եք ստեղծելու կեղծ ընդդիմության պատրանքը, որը ոչ մի հնարավորություն չունի որևէ բանի վրա ազդելու, առավել ևս` իշխանափոխության գործընթաց սկսելու համար: ձեր բոլոր հիմնավորումները բացարձակապես հիմնազուրկ են:
Դուք ունեք միայն մեկ հնարավորություն` որպես իրական ընդդիմություն հանդես գալու համար. լքել խորհրդարանի դահլիճը, վայր դնել մանդատներն ու պայքար սկսել խորհրդարանից դուրս: Ստեղծված ճգնաժամի պայմաններում միայն այս կերպ է հնարավոր փլուզել դրսից կառավարվող ՔՊ-ական ողջ գործակալական համակարգը և փրկել այն, ինչ դեռ հնարավոր է փրկել:
Այդ քայլը չանելու պարագայում դուք ընդամենը դիտարկվելու եք որպես պետականության վերջնական ու անվերադարձ կորստի գործուն մասնակից՝ որևէ կերպ չտարբերվելով ՔՊ-ից:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ
Դիտվել է՝ 378

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է
Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.