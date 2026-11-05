Մանրամասն որոնում (արխիվ)
05.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ինչպե՞ս բեռնաթափել Երևանը. 7 գործնական քայլ՝ առանց քաղաքացուն կեղեքելու

Ինչպե՞ս բեռնաթափել Երևանը. 7 գործնական քայլ՝ առանց քաղաքացուն կեղեքելու

Ինչպե՞ս բեռնաթափել Երևանը. 7 գործնական քայլ՝ առանց քաղաքացուն կեղեքելու
05.11.2026 | 13:13

Երևանում խցանումները բացառելու նպատակով նախկին պատգամավոր Գեղամ Նազարյանն առաջարկում է որոշակի ժամերին «ավտոմեքենա վարելու համար սահմանել տարեկան 1.5 միլիոն դրամ վարձավճար»։
Չգիտեմ, թե ինչպիսին է Գեղամ Նազարյանի քաղաքական դիրքորոշումը, սակայն խցանումների խնդրի լուծման նրա տարբերակը տիպիկ «ՔՊ-ական» է։ Այնուամենայնիվ, խնդիրն անհրաժեշտ է լուծել։
Կարծում եմ` Երևանում խցանումները բացառելու ամենակարևոր նախապայմանը տրանսպորտի համապարփակ զարգացումն է։ Դրա համար անհրաժեշտ է.
1. Երևանն ապահովել մեծ տարողությամբ ավտոբուսներով։
2. Էապես կրճատել կանգառների թիվը, ինչի շնորհիվ կմեծանա դրանց միջև եղած տարածությունը։
3. Կանգառները տեղակայել խաչմերուկներից հեռու։
4. Տրանսպորտային ցանցը կազմակերպել «մեկնում մետրոյից» ձևաչափով։ Այսինքն՝ ուղևորը չպետք է հնարավորություն ունենա, օրինակ, «Զորավար Անդրանիկ» կայարանից ավտոբուսով երթևեկել դեպի «Երիտասարդական» կայարան (դրա համար կա մետրոն)։
5. Ներդնել հատուկ ծրագիր, որը կապահովի տրանսպորտի ճշտապահությունը։ Ուղևորը պետք է վստահ լինի, որ իրեն անհրաժեշտ երթուղուց կկարողանա օգտվել նախապես սահմանված ժամին։
6. Վերացնել բարձրաստիճան պաշտոնյաների, օրինակ՝ Նիկոլ Փաշինյանի էսկորտով երթևեկությունը և դրանով պայմանավորված փողոցների փակումը։
7. Իսկ մետրոպոլիտենի նոր կայարանների կառուցման անհրաժեշտության մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։
Այս խնդիրներն անհրաժեշտ է լուծել։ Իսկ Գեղամ Նազարյանին... առողջություն եմ մաղթում և լիքը փող։

Կարեն ՀԵՔԻՄՅԱՆ
Դիտվել է՝ 427

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է
Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.