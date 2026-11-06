Ահաբեկչության երանգները

Ալիևյան Հայաստանում շարունակվում է ամբողջատիրական բռնապետության հաստատումը։
Այն բանից հետո, երբ ընդդիմությունը հրաժարվեց ընդունել Ալիևի սահմանադրությունը, վերջինս անցավ ահաբեկչության նոր ալիքի։ Նպատակը ընդդիմությանը սեփական պայմաններին համաձայնել պարտադրելն է։
Հայկական Սադամ Հուսեյնի բացահայտ շանտաժն ու բռնապետությունը տեղի են ունենում բոլորի աչքի առաջ՝ արևմտյան դեսպանատների և «քաղաքացիական հասարակության» կատարյալ լռության պայմաններում։
Խոսքն այժմ հասարակությանն է, եթե, իհարկե, այն գոյություն ունի։ Շարունակում ենք լուռ հետևել, թե ինչպես է Հայաստանը անցնում Բաքվի և նրա տեղապահի կառավարման ներքո։
Արթուր Խաչիկյան