Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Ահաբեկչության երանգները

Ահաբեկչության երանգները

Ահաբեկչության երանգները
05.11.2026 | 19:04

Ալիևյան Հայաստանում շարունակվում է ամբողջատիրական բռնապետության հաստատումը։

Այն բանից հետո, երբ ընդդիմությունը հրաժարվեց ընդունել Ալիևի սահմանադրությունը, վերջինս անցավ ահաբեկչության նոր ալիքի։ Նպատակը ընդդիմությանը սեփական պայմաններին համաձայնել պարտադրելն է։

Հայկական Սադամ Հուսեյնի բացահայտ շանտաժն ու բռնապետությունը տեղի են ունենում բոլորի աչքի առաջ՝ արևմտյան դեսպանատների և «քաղաքացիական հասարակության» կատարյալ լռության պայմաններում։

Խոսքն այժմ հասարակությանն է, եթե, իհարկե, այն գոյություն ունի։ Շարունակում ենք լուռ հետևել, թե ինչպես է Հայաստանը անցնում Բաքվի և նրա տեղապահի կառավարման ներքո։

Արթուր Խաչիկյան

Դիտվել է՝ 433

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Իսրայելի սիոնիստական վարչակարգի ղեկավարը Թրամփին փորձում է դրդել միջուկային հարվածի. 2

Ինչպես քաղաքական, փորձագիտական շրջանակներում, այնպես էլ լրատվական տիրույթում երեկ և այսօր առավել ուշադրության արժանացած ու քննարկվող թեմաներից մեկն Իրանին ԱՄՆ-ի հնարավոր միջուկային հարվածն է, դրա հետևանքները, նման հարվածի անթույլատրելիությունը...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է
Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.