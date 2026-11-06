Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Թեհրանը ԹՐԻՓ-ը դիտարկում է որպես տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռության փոփոխության սպառնալիք

Թեհրանը ԹՐԻՓ-ը դիտարկում է որպես տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռության փոփոխության սպառնալիք

Թեհրանը ԹՐԻՓ-ը դիտարկում է որպես տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռության փոփոխության սպառնալիք
06.11.2026 | 10:13

Իրանի նախկին ԱԳ նախարար Ալի Վելայեթին երեկ բավական ուշագրավ հոդված էր հրապարակել, որտեղ շատ ուշագրավ դիտարկումներ կային: Նշեմ, որ Վելայեթին բնավ պատահական մարդ չէ, ավելին, Իրանի որոշումների կայացման համակարգում առանցքային դիրք զբաղեցնող և երկրի ռազմավարական մոտեցումները ներկայացնող ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկն է։ Հետևաբար նրա հայտարարություններին պետք է շատ լուրջ վերաբերվել։ Իրանում, այսպես կոչված, «նախկիններ» չկան, և նման գործիչների խոսքը հաճախ արտահայտում է պետական մտածողության առանցքային դիրքորոշումները։

Վելայեթին հստակ հայտարարել է, որ ԹՐԻՓ-ը Իրանի համար կարմիր գիծ է, և եթե փորձեն այն հատել, «կկոտրեն այդ ոտքերը»։ Թեհրանը ԹՐԻՓ-ը դիտարկում է որպես իր հյուսիսային սահմանների հարևանությամբ ամերիկյան երկարաժամկետ ներկայության հաստատման և տարածաշրջանային ուժերի հավասարակշռության փոփոխության սպառնալիք։

Այստեղ նկատելի է նաև Ռուսաստանի և Իրանի շահերի համընկնումը։ Երկու երկրներն էլ շահագրգռված են Հարավային Կովկասում իրենց ազդեցության պահպանմամբ և տարածաշրջանում արևմտյան ներկայության սահմանափակմամբ։ Վելայեթին հատուկ ընդգծում է, որ Ռուսաստանի՝ ուկրաինական պատերազմով զբաղված լինելը չի նշանակում, թե Մոսկվան հրաժարվել է տարածաշրջանում իր շահերից։

Ի դեպ, այստեղ «բանալի բառը» Թուրքմենչայի պայմանագրի մասին հիշատակումն է։ Դա խոսում է այն մասին, որ Արաքսից անդին ընկած տարածքը Իրանը շարունակում է դիտարկել իր պատմական աշխարհաքաղաքական պատկերացումների շրջանակում, իսկ այդ տարածքում ռուսական ազդեցության գործոնը չի կարելի անտեսել։ Ըստ Վելայեթիի՝ մինչև Դաղստան (Դերբենդ) ընկած հատվածում առաջացած վակուումը կլրացնեն իրենք։ Սա արդեն Իրանի տարածաշրջանային հավակնությունների բավական հստակ ուղերձ է։

Հայաստանի իշխանությունը, ԹՐԻՓ-ը ներկայացնելով հիմնականում տնտեսական հնարավորությունների շրջանակում, կարծես անտեսում է այս աշխարհաքաղաքական հակադրությունը։ Արդյունքում Հայաստանի հարավը կարող է հայտնվել արտաքին ուժերի շահերի բախման կենտրոնում, իսկ դրա հետևանքների պատասխանատվությունը կրելու է հենց Հայաստանը։

Արմեն Հովասափյան

Դիտվել է՝ 135

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է
Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.