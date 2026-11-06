Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.11.2026
 
«Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները մոռանում են, թե կոնկրետ որտեղ են գտնվում։ Տարածաշրջանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ, առանց Ռուսաստանի հավասարակշռող դերի, Հայաստանը կարող են արագորեն ազդեցության գոտիների բաժանել նրանք, ովքեր դարերով սպասել են այդ պահին։ Իդեալական աշխարհաքաղաքական ավար»,- РИА Новости-ի հետ զրույցում ասել է հանրաճանաչ լրագրող Դմիտրի Կիսելյովը։               
 
Նորություններ » Կողմ եմ բոլորին, ովքեր դեմ են կեղծվելիք Սահմանադրությանը:

Կողմ եմ բոլորին, ովքեր դեմ են կեղծվելիք Սահմանադրությանը:

Կողմ եմ բոլորին, ովքեր դեմ են կեղծվելիք Սահմանադրությանը:
06.11.2026 | 10:38

Ընտրությունների ժամանակ ստեղծվել էր «Բոլորին դեմ եմ» կուսակցությունը, և դա տրամաբանական էր, քանի որ Հայաստանում հսկայական շերտ կար, որն, ունենալով Հայաստանի արդի քաղաքական հիշողությունը, դժվարանում էր որևէ մեկին վստահել:
Սակայն սահմանադրական հանրաքվեի տրամաբանությունը պետք է լինի լիովին այլ, այն է՝ բոլորին կողմ եմ, ովքեր դեմ են, որ սպառնալիքի, մանիպուլյացիայի, կեղծիքների տակ Հայաստանի ապամոնտաժման սահմանադրություն գրանցվի, այն էլ մի ուժի կողմից, որը թքած ունի թե՛ Սահմանադրության, թե՛ Անկախության հռչակագրի, թե՛ միջազգային օրենքի ու իր տված խոստումների վրա:
Կապ չունի՝ քաղաքական ինչ հոսանքի են պատկանում և նախկինում ինչ են արել կամ ինչ անձնական վիրավորանք են հասցրել ու գործակալական ինչ դոսյե ունեն. ովքեր դեմ են կեղծվելիք Սահմանադրությանը, նրանք մեր կողմից են:
Իսկ Նիկոլ պառակտիչ Փաշինյանը անպայման փորձելու է հակասություններ, գժտություններ մտցնել այդ մարդկանց ու խմբերի միջև, ինչպես դա փորձում է անել նաև հայտարարելով, որ իր սրտի ընդդիմությունն է ստեղծելու:
Եվ այսպես, բոլորին կողմ եմ, ովքեր դեմ են կեղծվելիք Սահմանադրությանը:

Հովհաննես Իշխանյան
Դիտվել է՝ 71

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է
Ամենուր մեծապատիվ մուրացկանական մթնոլորտ է

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.