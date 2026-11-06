Քաղաքական արատավոր կարուսել

Խուզարկություն, դիմակահանդես-շոու, ձերբակալություն, «դատավարություն», կալանք, էլի կալանք, կրկին կալանք, անընդհատ կալանք․․․
Ադրբեջանական պահանջ, կատարում, զիջում, նոր պահանջ, նոր զիջում, էլի զիջում, կրկին զիջում, անընդհատ զիջում․․․
Սրանք են Հայաստանի քաղաքական կյանքի բաղկացուցիչ մասերը:
Սա քաղաքական կարուսել է, որի մեջ ներառված են մի ամբողջ պետություն և մի հինավուրց ժողովուրդ:
Ու որքան շատ են զիջում, այնքան շատ են կալանավորում:
Այս արատավոր ու վտանգավոր ընթացքը կասեցնելու համար անհրաժեշտ է, թող զարմանալի չթվա, քաղաքականության քաղաքականացում:
Անդրանիկ Թևանյան
«Երևան-Կենտրոն» ՔԿՀ
05.11.2026թ.
Ծանուցում. Անդրանիկ Թևանյանի էջը վարում են իր թիմակիցները