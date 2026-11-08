Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Ժողովուրդը կարող է տանուլ տալ պատերազմ, կորցնել տարածք և, նույնիսկ, պետականություն։ Սակայն, դա չէ ամենամեծ ողբերգությունը: Ամենադաժանն ու կործանարարն այն է, երբ այդքան կորուստներից հետո ժողովուրդը սկսում է կորցնել նաև ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը։
Կորցնելով հայրենիքում ապրելու հնարավորությունը՝ դեռևս չի նշաակում վերջնականապես կորցնել հայրենքը:
Հայրենքը վերջնականապես կորսվում է այն ժամանակ, երբ ճշմարտությունը հայտնվում է կեղծիքի ստվերում, իսկ մարդու մեջ մեռնում է մտածելու և հիշելու կարողությունը։
Սենոր Հասրաթյան