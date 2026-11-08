Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.11.2026
 
Կրեմլում առայժմ պատրաստ չեն գնահատելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Մայամիում կայանալիք «Մեծ քսանյակի» (G20) գագաթնաժողովին մասնակցելու հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կոչ է արել չշտապել եզրակացություններ անել Պուտինի՝ ԱՄՆ հնարավոր այցի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
06.11.2026 | 11:12

Ժողովուրդը կարող է տանուլ տալ պատերազմ, կորցնել տարածք և, նույնիսկ, պետականություն։ Սակայն, դա չէ ամենամեծ ողբերգությունը: Ամենադաժանն ու կործանարարն այն է, երբ այդքան կորուստներից հետո ժողովուրդը սկսում է կորցնել նաև ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը։

Կորցնելով հայրենիքում ապրելու հնարավորությունը՝ դեռևս չի նշաակում վերջնականապես կորցնել հայրենքը:

Հայրենքը վերջնականապես կորսվում է այն ժամանակ, երբ ճշմարտությունը հայտնվում է կեղծիքի ստվերում, իսկ մարդու մեջ մեռնում է մտածելու և հիշելու կարողությունը։

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 5647

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր
Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.