Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.11.2026
 
Կրեմլում առայժմ պատրաստ չեն գնահատելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Մայամիում կայանալիք «Մեծ քսանյակի» (G20) գագաթնաժողովին մասնակցելու հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կոչ է արել չշտապել եզրակացություններ անել Պուտինի՝ ԱՄՆ հնարավոր այցի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Այս իշխանության գործողությունները մի օր տեղ կգտնեն կիրառական հոգեբուժության դասագրքերում

Այս իշխանության գործողությունները մի օր տեղ կգտնեն կիրառական հոգեբուժության դասագրքերում

Այս իշխանության գործողությունները մի օր տեղ կգտնեն կիրառական հոգեբուժության դասագրքերում
06.11.2026 | 11:34

Հետաքրքիր է հետևել, թե ինչպես է երկրի փաստացի կազմաքանդումն արդարացվում «պետականության ամրապնդմամբ»։

Հետաքրքիր է հետևել, թե ինչպես են սրանք թուրքերի և ադրբեջանցիների առաջ ողջ ազգին «կզցնելու» փորձերն արդարացնում դպրոց կառուցելով։

Հետաքրքիր է հետևել, թե ինչպես են ազգային նվաստացման պարտադրանքն ու պետության կազմաքանդումը ներկայացվում որպես խաղաղության հասնելու միակ միջոց։

Հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես են Հայաստանի իշխանություններն ատում հայ ազգը և միևնույն ժամանակ իբր անչափ սիրում հայ ժողովրդին։

Հետաքրքիր է հետևել, թե ինչպես են իշխանությունները բռնաբարում ժողովրդավարությունը Հայաստանում՝ բանտերը լցնելով այլախոհներով և կեղծելով ընտրությունները, որպեսզի հայտնվեն ժողովրդավարական Եվրոպական միության կազմում։

Շատ հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես է ժողովրդավարական Եվրոպան խուլ ու կույր դառնում, երբ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի իշխանություններին։

Հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես են իշխանությունները հայհոյանքներով, գոռոցներով, ծեծով ու սպառնալիքներով մարդկանց կոչ անում «քաղաքակիրթ երկխոսության»։

Հետաքրքիր է ապրել մի իշխանության կառավարման ներքո, որի գործողություններն անպայման մի օր տեղ կգտնեն կիրառական հոգեբուժության դասագրքերում։

Բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ Հայաստանում, թերևս, կան մարդիկ ազգանունների «յան» վերջավորություններով , որոնք այս իշխանության բացահայտ հակահայկական, հակապետական, թրքահաճո և պետության համար չափազանց վտանգավոր քաղաքականությունն արդարացնում են «նախկիններով», «թալանչիներով», «վատ ռուսներով» և քարոզչական այլ ապուշ թեզերով։

Արման Աբովյան

Դիտվել է՝ 1383

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր
Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.