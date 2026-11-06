Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Նախագահները գալիս ու գնում են, սակայն պահպանվում են ամերիկյան պետության աշխարհաքաղաքական հիմնարար շահերը

Նախագահները գալիս ու գնում են, սակայն պահպանվում են ամերիկյան պետության աշխարհաքաղաքական հիմնարար շահերը

Նախագահները գալիս ու գնում են, սակայն պահպանվում են ամերիկյան պետության աշխարհաքաղաքական հիմնարար շահերը
06.11.2026 | 11:54

Շատերը մինչ օրս չեն հասկանում, որ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականությունը չի որոշվում միայն նախագահի անձով։

Նախագահները գալիս ու գնում են, փոխվում են կուսակցությունները, Սենատի և Ներկայացուցիչների պալատի մեծամասնությունները, նախընտրական կարգախոսներն ու քաղաքական հռետորաբանությունը, սակայն ամերիկյան պետության հիմնարար աշխարհաքաղաքական, տնտեսական և ռազմավարական շահերը հիմնականում պահպանվում են։

Եվ դա պատահական չէ։

ԱՄՆ-ն պարզապես քաղաքական իշխանության համակարգ չէ։ Այն նաև համաշխարհային ֆինանսական համակարգի առանցքային կենտրոններից է, որտեղ պետական ինստիտուտները, խոշոր բանկային կապիտալը, համաշխարհային ակտիվների կառավարիչները և Դաշնային պահուստային համակարգը փոխկապակցված, թեև տարբեր լիազորություններով, ազդեցություն ունեն տնտեսական գործընթացների վրա։

Այս համակարգի ազդեցությունը չի սահմանափակվում նախագահական կամ Կոնգրեսի ընտրական ցիկլերով։

Ընտրությունները կարող են փոխել քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը, օրենսդրական առաջնահերթություններն ու որոշումների ընդունման մեխանիզմները, սակայն շատ ավելի դժվար է փոխել տասնամյակների ընթացքում ձևավորված ֆինանսատնտեսական և աշխարհաքաղաքական շահերի ամբողջ համակարգը։

Իրական իշխանության կառուցվածքը հասկանալու համար բավարար չէ հետևել, թե ով է զբաղեցնում Սպիտակ տունը, կամ որ կուսակցությունն է մեծամասնություն կազմում Կոնգրեսում։ Պետք է հասկանալ նաև, թե որտեղ է կենտրոնացած կապիտալը, ով է կառավարում ֆինանսական հոսքերը, և ինչպես են տնտեսական շահերը վերածվում քաղաքական ազդեցության։

Որովհետև նախագահներն ու կոնգրեսականները ընտրվում են որոշակի ժամկետով, իսկ կապիտալի, ֆինանսական ինստիտուտների և երկարաժամկետ շահերի ազդեցությունը շարունակվում է սերունդներով։

Այնպես որ, ըստ էության, ոչ մի էական փոփոխություն չի եղել։

Սերգեյ Ղարագյոզյան

Դիտվել է՝ 461

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.