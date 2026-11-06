Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Ճպճպազրույց

Ճպճպազրույց

Ճպճպազրույց
06.11.2026 | 12:14

Կեղնի՞ մե օրըմ, օր երկնքից տեսնիմ, թե ինչըխ Փաշինյանը փայլցրած սև սանդալներով կիջնի ճեպազրույցի, ու ընտեղ լրագրողներ չեն էղնի

Հարգելի լրագրողներ, չե՞ք հոգնել այդ ձևաչափից: Դուք իսկապես չե՞ք հասկանում, որ ճեպազրույցի համար Փաշինյանին սպասելով ու իր ներկայությամբ «մերկացնող» ձայնագրություններ միացնելով, ընդամենը լուրջ եք ընդունում Փաշինյանին ու իր անլուրջ կերպարի մեջ տեսնում եք Հայաստանի վարչապետին: Ախր ինչքան կարելի է նույն դեմքերով նույն հարցերը տալ ու հնարավորություն ստեղծել Փաշինյանի համար, որ ձեր կողմից բարձրաձայնած հարցերը մարեն ու գնան: Հերիք չի՞ ինդուլգենցիա անվճար տրամադրեք իրեն:
Ձեր բարձրաձայնած որևէ հարցի կապակցությամբ, որտեղ առկա են նաև քրեորեն պատժելի գործողություններ, որևէ մեկդ հաղորդում տվե՞լ է Փաշինյանի կամ մյուս քպական հանցագործների դեմ:
Ոչ, չեք տվել: Բա ու՞մ համար է ամեն շաբաթ բեմադրվող день сурка-ի այս ձևաչափը:
Ճեպազրույցի ձևաչափն ի սկզբանե ձեզ համար չի ստեղծված, որ սուր հարցեր տաք:
Դրա իմաստը Փաշինյանին լրացուցիչ լեգիտիմություն տալն ու խուսանավման հնարավորություններ ստեղծելն է:
Մի խաղացեք այդ խաղը, ԲԱ´Վ Է:

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ
Դիտվել է՝ 418

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.