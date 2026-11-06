Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Երբ լծակներն ու հնարավորությունները վերածվում են անգործության

Երբ լծակներն ու հնարավորությունները վերածվում են անգործության

Երբ լծակներն ու հնարավորությունները վերածվում են անգործության
06.11.2026 | 13:03

Երբ 1799 թվականի նոյեմբերին գեներալ Բոնապարտն անտերության մատնեց Եգիպտոսում գտնվող իր բանակն ու վերադարձավ Փարիզ, Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարար Ֆուշեի տունն ու աշխատասենյակը վերածվեցին ուխտավայրի։ Քաղաքական էլիտան շտապում էր համոզել փորձառու ոստիկանապետին, որ Բոնապարտին հարկավոր է անհապաղ մեկուսացնել, քանի որ նրանից ամեն ինչ սպասելի է։ Ֆուշեն պատասխանում է. «Նա այն մարդը չէ, որ թույլ տա իրեն փակել, ես էլ այն հիմարը չեմ, որ դա անեմ»։
Այսօր Սամվել Կարապետյանը հերթական անգամ կալանավորվեց, և, որ ամենակարևորն է, կալանավորվեց «չգիտեմ ում» կողմից։ Հենց սա՛ է էականը։
Ես հակված եմ մտածելու, որ Կարապետյանն ինքն իրե՛ն է կալանավորել։ Նա ուներ բոլոր հնարավորություններն ու լծակները Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանից ազատելու համար, բայց չարեց դա։ Արդյունքում հայտնվեց միանգամայն տրամաբանական իրավիճակում։
Թող հետևություններ անի։ Ասում են՝ նստած տեղում մտածելն ավելի հեշտ է ստացվում, և կարելի է ճիշտ որոշումներ կայացնել:

Արտյոմ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 391

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.