Մանրամասն որոնում (արխիվ)
06.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Պարզունակ ու խեղճ հասարակությունների կառավարման համար բավական են պարզ ու մակերեսային տեխնոլոգիաները

Պարզունակ ու խեղճ հասարակությունների կառավարման համար բավական են պարզ ու մակերեսային տեխնոլոգիաները

Պարզունակ ու խեղճ հասարակությունների կառավարման համար բավական են պարզ ու մակերեսային տեխնոլոգիաները
06.11.2026 | 17:28


Ինֆորմացիայի մասսայական միջոցները բոլորին հասանելի դարձնելու նպատակներից մեկը, մարդկանց ուշադրությունը լուրջ բաներից շեղելու հետ միասին, նրանց տրամադրություններն իմանալն ու չափելն է, որն էլ տարբեր տեսակի հասարակությունների կառավարումն ավելի էֆեկտիվ դարձնելու միջոց է։
Իսկ կառավարումն ինքն էլ կախված է այն բանից, թե ինչ որակ ունի հասարակությունը, որի չափելն էլ արհեստական բանականության նման տեխնոլոգիաների համար պարզ խնդիր է, քանի որ նրանք, այլ արտակարգ հնարավորությունների հետ միասին, ազատ հաղորդակցվում են բոլոր լեզուներով։
Այսինքն, նրանց համար պարզ խնդիր է, թե, ասենք, Հայաստանի բնակչության կողմից մեկ օրվա մեջ ֆեյսբուքյան գրառումների որ տոկոսն է լուրջ և որն է անլուրջ ու մատից ծծած անգրագետ դատարկախոսություն։
Կամ էլ այդ գրառուների ո՞ր տոկոսում կա միտք, որում կա մտքի իմիտացիա և որում իսպառ բացակայում է որևէ մտքանման բան։
Այն հասարակությունը, որը լուրջ է, նրա կառավարման համար պետք են լուրջ տեխնոլոգիաներ, իսկ պարզունակ ու խեղճ հասարակությունների համար էլ բավական են համապատասխանաբար ավելի պարզ ու մակերեսային տեխնոլոգիաները։
Իսկ բոլոր հասարակությունների կառավարման տեխնոլոգիաների նպատակը նույնն է՝ առաջին հերթին ամրապնդել իշխանությունը և, հետո էլ, կարողանալ մարդկանց կերակրել դատարկ խոստումներով, որն էլ լուրջ լուրջ մարդկանց մոտ մի բան է, իսկ անլուրջների մոտ էլ՝ բոլորովին այլ բան։

Պավել Բարսեղյան
Դիտվել է՝ 120

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.