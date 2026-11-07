Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » «Ես»-ը սպանում է զորությունը

«Ես»-ը սպանում է զորությունը

«Ես»-ը սպանում է զորությունը
07.11.2026 | 00:01

Նոյեմբերի 7

Երբ դուք ապրում եք Իմ մեջ և ցանկանում կատարել Իմ կամքն ու Իմ գործը, այդ ժամանակ Իմ Հոգին ձեր կյանքի միջով անցնում է ուրիշներին։
Ոմանց թվում է, թե համեստություն են անում՝ ասելով, որ իրենք շատ քիչ բան են անում և Ինձ համար առանձնապես ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում։ Ի՞նչ պատասխան տալ առվակին, եթե նա ասի. «Ես այնքան քիչ բան եմ անում, երանի թե ես կարողանայի ավելի օգտակար լինել»։
Այստեղ պատասխանը մեկն է. «Այդ դու չես, այլ քո միջոցով անցնող ջուրն է, որ օրհնում և փրկում է. քո միակ անելիքը պետք է լինի այն, որ թույլ չտաս, որպեսզի որևէ բան խցանի, փակի քո միջով անցնող ջրի ճամփան»։
Միակ խոչընդոտը, որ կարող է արգելելով խցանել առվակը, քո «ես»-ն է։ Երբ կարողանաս քեզանից հեռու նետել այն, այդ ժամանակ կարող ես վստահ լինել, որ Իմ Հոգին անարգել կհոսի քո միջով։ Այդ ժամանակ է, որ բոլոր ձեզ հետ շփվողներն օրըստօրե ավելի պարզորոշ կզգան, որ դուք Իմ զորությունը փոխանցող առուներ եք։
Երբ ըմբռնեք այս պարզ ճշմարտությունը, այնժամ դյուրին կլինի ընդունել, որ ձեզ հետ շփում ունեցողներն օգտվում են ոչ թե ձեզնից, այլ Իմ Հոգուց, որը ձեր միջով հոսում է՝ առուների միջով հոսող ջրի պես։
Դիտվել է՝ 396

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.