Աղոթարան
07.11.2026 | 00:03
Եվ պատվական արյանդ միջնորդությամբ,
Որ մատուցվում է միշտ առաքչիդ կամքին ի հաճություն,
Թող վերացվեն վտանգները մեղավոր դատապարտյալիս,
Պարտքերը զիջվեն, ամոթը փարատվի,
Մոռացվեն խայտառակություններն, ու դատավճիռն ի բարին փոխվի,
Սատակեն որդերն ու լացը վերանա,
Դադարի կրճտումն ատամների թող,
Ողբերը սպառվեն,
Արտասուքները ցամաքեն թող որ, սուգը հեռանա,
Խավարն հալածվի, ու հուրը սաստիկ մարի, մոխրանա,
Եվ բազմապիսի տանջարաններն ի բաց մերժվեն։
Ամեն։
Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի
«Հոգու Կանչ»-ի ՖԲ էջից
Մեկնաբանություններ