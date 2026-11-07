Երանի՛ երկնքին
07.11.2026 | 11:46
Երբեմն կյանքի ճանապարհը ստիպում է ընտրություն կատարել՝ սրտին ծանր, բայց
անխուսափելի։
Նրանք գնացին՝ վախը սրտի խորքում թաքցրած, բայց հայրենիքի հանդեպ անսահման սերը կրծքում կրելով։ Գիտեին՝ վտանգ կա, գիտեին՝ վերադարձը երաշխավորված չէ, բայց գնացին՝ մեր վաղվա օրը պաշտպանելու։
Վեց տարի է անցել, բայց ցավը դեռ կոկորդս է սեղմում։ Մեր թղթերին խաղաղություն են գրում, մեր սրտերին՝ ոչ։
Արյունը լեզու չունի, բայց խոսում է… Խոսում է մեր տղաների անվերջ բացակայության, անպատասխան աղոթքների ու լռության մեջ թաքնված ճիչերի մասին։ Նրանք անմահացան մեր հիշողություններում, աղոթքներում ու սրտերում։
Գնացին, որովհետև երբ հողդ վտանգված է, երբեմն այլ ճանապարհ չի մնում․ կա միայն գոյության կամ սխրանքի ուղին։ Եվ եթե երբևէ մոռանանք նրանց անունները, քամին կբերի, հողը կհիշեցնի, երկինքն էլ երբեք չի լռի…
Արդեն վեց տարի… Եվ երկինքը դեռ մեր տղաների աչքերով է նայում աշխարհին։
Երանի՛ երկնքին,
որ շահեկան դուրս եկավ…
Նվիրվում է յուրաքանչյուր զինվորի, ով իր կյանքը տվեց, որպեսզի մենք ապրենք։
Հավերժ խոնարհումով ու երախտագիտությամբ՝
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Մեկնաբանություններ