Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Երանի՛ երկնքին

Երանի՛ երկնքին

Երանի՛ երկնքին
07.11.2026 | 11:46

Երբեմն կյանքի ճանապարհը ստիպում է ընտրություն կատարել՝ սրտին ծանր, բայց
անխուսափելի։
Նրանք գնացին՝ վախը սրտի խորքում թաքցրած, բայց հայրենիքի հանդեպ անսահման սերը կրծքում կրելով։ Գիտեին՝ վտանգ կա, գիտեին՝ վերադարձը երաշխավորված չէ, բայց գնացին՝ մեր վաղվա օրը պաշտպանելու։
Վեց տարի է անցել, բայց ցավը դեռ կոկորդս է սեղմում։ Մեր թղթերին խաղաղություն են գրում, մեր սրտերին՝ ոչ։
Արյունը լեզու չունի, բայց խոսում է… Խոսում է մեր տղաների անվերջ բացակայության, անպատասխան աղոթքների ու լռության մեջ թաքնված ճիչերի մասին։ Նրանք անմահացան մեր հիշողություններում, աղոթքներում ու սրտերում։
Գնացին, որովհետև երբ հողդ վտանգված է, երբեմն այլ ճանապարհ չի մնում․ կա միայն գոյության կամ սխրանքի ուղին։ Եվ եթե երբևէ մոռանանք նրանց անունները, քամին կբերի, հողը կհիշեցնի, երկինքն էլ երբեք չի լռի…
Արդեն վեց տարի… Եվ երկինքը դեռ մեր տղաների աչքերով է նայում աշխարհին։
Երանի՛ երկնքին,
որ շահեկան դուրս եկավ…
Նվիրվում է յուրաքանչյուր զինվորի, ով իր կյանքը տվեց, որպեսզի մենք ապրենք։
Հավերժ խոնարհումով ու երախտագիտությամբ՝

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 258

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.