Մեհմեդ էֆենդի. թուրքական ոստիկանության հայ բաշ-կոմիսարի գաղտնի ոդիսականը

Անցյալ դարասկզբին Մուշում և Սասունում չկար մի հայ, որ չճանաչեր ու խորին ակնածանքով լցված չլիներ այս կոմիսարի հանդեպ։ Մեհմեդ էֆենդին՝ նույն ինքը` հայ ուսուցիչ Ավետիս Մարտիկյանը, անհավանական ու շատ հետաքրքիր կենսագրություն ունի:
Ծնվել է Մանազկերտի գյուղերից մեկում։ Պապենական տունը շեն և հարուստ լինելու պատճառով բազմիցս կողոպտվել է թուրքերի ու քրդերի կողմից: Իր հերթին Բաղեշի կուսակալ Հասան Թահսինը, իմանալով նրանց տան հարստության մասին, ձերբակալել է տալիս Ավետիսին, որպեսզի ազատ արձակելու դիմաց մեծ կաշառք կորզի։ Ավետիսը, տեսնելով, որ շարունակական կաշառքներ տալով` ունեցվածքից ոչինչ չի մնա, հնարամիտ միջոցի է դիմում:
Նա կուսակալին նամակ է գրում, որով հայտնում է, թե ցանկանում է իր կյանքը նվիրել պետությանը ծառայելուն: Նա խնդրում է իրեն ոստիկանական պաշտոն տալ ու ուղարկել հայ հեղափոխականների կենտրոնատեղի՝ Մուշ, որպեսզի բացահայտի ու պատժի նրանց։ Իբրև հավատարմության գրավական` նա կրոնափոխ է լինում և ընդունում մահմեդականություն։ Կուսակալը, նամակը կարդալով, ուրախանում է և Ավետիսին կնքելով նոր անունով՝ Մեհմեդ Խալըթ, ոստիկանի պաշտոնով ուղարկում է Մուշ:
Արդեն Մեհմեդ էֆենդի դարձած Ավետիսը թուրք և քուրդ պաշտոնակիցների մոտ իրեն միշտ ցույց է տալիս հայատյաց, բայց գաղտնի կապեր է հաստատում հայ ազատագրական ուժերի հետ: Նա հայտնում էր նրանց ոստիկանական և թուրքական զորքերի տեղաշարժերի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ, բացահայտում հայ լրտեսների անունները` հետզհետե դառնալով Մուշի և Սասունի հայության սիրելին։
Երբ իր ծառայությունների համար հայերը որևէ նվեր կամ հյուրասիրություն էին մատուցում նրան, մերժում էր` ասելով, որ ինքն այդ ամենն անում է իր տանջվող ազգի համար։ Իրենց հերթին, հայերն էլ թուրքերի մոտ միշտ դաժան գույներով էին նկարագրում նրան, որպեսզի չբացահայտվի նրա հայասիրությունը։ Իր երեխաներին նա գաղտնի մկրտել էր տվել և դաստիարակում էր որպես հայեր։
Մեհմեդ էֆենդին Մուշում մնում է մինչև 1908 թվականը, ապա բաշ-կոմիսարի պաշտոնով տեղափոխվում է Վան, այնուհետև՝ Մոսուլ, ուր 1915 թվականին օգնություն է ցուցաբերում հայ աքսորյալներին։ Դրանից հետո նրան տեղափոխում են Կոստանդնուպոլիս, որտեղ Մաքրի գյուղում վարում է մյուդիրի (գյուղապետի) պաշտոն...
Հետագա ճակատագիրն անհայտ է։
Թեհմինե ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ