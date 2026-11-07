Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Մեհմեդ էֆենդի. թուրքական ոստիկանության հայ բաշ-կոմիսարի գաղտնի ոդիսականը

Մեհմեդ էֆենդի. թուրքական ոստիկանության հայ բաշ-կոմիսարի գաղտնի ոդիսականը

Մեհմեդ էֆենդի. թուրքական ոստիկանության հայ բաշ-կոմիսարի գաղտնի ոդիսականը
07.11.2026 | 12:33

Անցյալ դարասկզբին Մուշում և Սասունում չկար մի հայ, որ չճանաչեր ու խորին ակնածանքով լցված չլիներ այս կոմիսարի հանդեպ։ Մեհմեդ էֆենդին՝ նույն ինքը` հայ ուսուցիչ Ավետիս Մարտիկյանը, անհավանական ու շատ հետաքրքիր կենսագրություն ունի:
Ծնվել է Մանազկերտի գյուղերից մեկում։ Պապենական տունը շեն և հարուստ լինելու պատճառով բազմիցս կողոպտվել է թուրքերի ու քրդերի կողմից: Իր հերթին Բաղեշի կուսակալ Հասան Թահսինը, իմանալով նրանց տան հարստության մասին, ձերբակալել է տալիս Ավետիսին, որպեսզի ազատ արձակելու դիմաց մեծ կաշառք կորզի։ Ավետիսը, տեսնելով, որ շարունակական կաշառքներ տալով` ունեցվածքից ոչինչ չի մնա, հնարամիտ միջոցի է դիմում:
Նա կուսակալին նամակ է գրում, որով հայտնում է, թե ցանկանում է իր կյանքը նվիրել պետությանը ծառայելուն: Նա խնդրում է իրեն ոստիկանական պաշտոն տալ ու ուղարկել հայ հեղափոխականների կենտրոնատեղի՝ Մուշ, որպեսզի բացահայտի ու պատժի նրանց։ Իբրև հավատարմության գրավական` նա կրոնափոխ է լինում և ընդունում մահմեդականություն։ Կուսակալը, նամակը կարդալով, ուրախանում է և Ավետիսին կնքելով նոր անունով՝ Մեհմեդ Խալըթ, ոստիկանի պաշտոնով ուղարկում է Մուշ:
Արդեն Մեհմեդ էֆենդի դարձած Ավետիսը թուրք և քուրդ պաշտոնակիցների մոտ իրեն միշտ ցույց է տալիս հայատյաց, բայց գաղտնի կապեր է հաստատում հայ ազատագրական ուժերի հետ: Նա հայտնում էր նրանց ոստիկանական և թուրքական զորքերի տեղաշարժերի վերաբերյալ կարևոր տեղեկություններ, բացահայտում հայ լրտեսների անունները` հետզհետե դառնալով Մուշի և Սասունի հայության սիրելին։
Երբ իր ծառայությունների համար հայերը որևէ նվեր կամ հյուրասիրություն էին մատուցում նրան, մերժում էր` ասելով, որ ինքն այդ ամենն անում է իր տանջվող ազգի համար։ Իրենց հերթին, հայերն էլ թուրքերի մոտ միշտ դաժան գույներով էին նկարագրում նրան, որպեսզի չբացահայտվի նրա հայասիրությունը։ Իր երեխաներին նա գաղտնի մկրտել էր տվել և դաստիարակում էր որպես հայեր։
Մեհմեդ էֆենդին Մուշում մնում է մինչև 1908 թվականը, ապա բաշ-կոմիսարի պաշտոնով տեղափոխվում է Վան, այնուհետև՝ Մոսուլ, ուր 1915 թվականին օգնություն է ցուցաբերում հայ աքսորյալներին։ Դրանից հետո նրան տեղափոխում են Կոստանդնուպոլիս, որտեղ Մաքրի գյուղում վարում է մյուդիրի (գյուղապետի) պաշտոն...
Հետագա ճակատագիրն անհայտ է։

Թեհմինե ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 249

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.