Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Զգուշացե՛ք. հոգեորսության վտանգավոր թակարդ՝ ուղղված Հայ Առաքելական Եկեղեցու զավակներին

Զգուշացե՛ք. հոգեորսության վտանգավոր թակարդ՝ ուղղված Հայ Առաքելական Եկեղեցու զավակներին

Զգուշացե՛ք. հոգեորսության վտանգավոր թակարդ՝ ուղղված Հայ Առաքելական Եկեղեցու զավակներին
07.11.2026 | 13:06

Համացանցում տարածվում է արհեստական բանականությամբ ստեղծված կեղծ «հայր սուրբի» կերպարով մի տեսանյութ, որտեղ մարդկանց համոզում են, թե Աստծուն կարելի է մոտենալ նաև առանց եկեղեցի հաճախելու։
Այնուհետև հնչում է գլխավոր առաջարկը.
«Մենք անվճար առցանց Աստվածաշնչի ուսումնասիրության խումբ ենք ստեղծել այն Հայ Առաքելական Եկեղեցու հավատացյալների համար, ովքեր չեն կարող հաճախ եկեղեցի գնալ։ Սեղմի՛ր WhatsApp-ի կոճակը և միացի՛ր մեզ»։
Սիրելի՛ հավատացյալներ, մի՛ հավատացեք։ Տեսանյութում ներկայացված «հայր սուրբը» արհեստական բանականությամբ ստեղծված կեղծ կերպար է, այլ ոչ թե Հայ Առաքելական Եկեղեցու իրական հոգևորական։ Նրա խոսքը մի՛ ընդունեք որպես Մայր Եկեղեցու ուսուցում կամ պաշտոնական հրավեր։
Ինչո՞ւ է անհայտ կրոնական նախաձեռնությունը հատուկ դիմում Հայ Առաքելական Եկեղեցու հավատացյալներին՝ օգտագործելով հոգևորականի կեղծ հեղինակությունը։
Սա հոգեորսության լուրջ վտանգ պարունակող թակարդ է, որի միջոցով փորձում են ՀԱՍԵ որոշ զավակներին աստիճանաբար հեռացնել իրենց Մայր Եկեղեցուց և ներգրավել անհայտ կրոնական խմբերի մեջ։
Սուրբ Գրքի առցանց ուսումնասիրությունը ոչ մի կերպ չի կարող փոխարինել Սուրբ Պատարագին, Սուրբ Հաղորդությանը և Եկեղեցու խորհրդական կյանքին։ Իսկ եկեղեցի հաճախել չկարողացող հավատացյալը պետք է մշտական կապ պահպանի իր հոգևոր հովվի հետ։
Այս երևույթն արդեն համակարգված և հետևողական բնույթ է ստանում։ Միգուցե ժամանակն է, որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածինը պաշտոնապես արձագանքի սրան, հերքի նման նախաձեռնությունների առնչությունը Հայ Առաքելական Եկեղեցու հետ և զգուշացնի հավատացյալներին կեղծ հոգևորականների միջոցով իրականացվող հոգեորսության վտանգի մասին։
Մի՛ վստահեք կեղծ «հայր սուրբին», մի՛ սեղմեք անհայտ WhatsApp խմբերի հրավերները և մի՛ թույլ տվեք, որ ձեր հավատքն օգտագործվի ձեզ Մայր Եկեղեցուց հեռացնելու համար։
Տարածե՛ք այս զգուշացումը՝ մյուս հավատացյալներին ևս հնարավոր հոգեորսությունից պաշտպանելու համար։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դիտվել է՝ 232

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.