Նահանջի ռազմավարությունից մինչև հոգևոր հաղթանակ
07.11.2026 | 13:13
Պատմությունը հիշում է զորավարներին իրենց հաղթանակներով, սակայն մեծ զորավարի իրական մեծությունը երբեմն թաքնված է ոչ թե նրա սրի ուժի, այլ մտքի խորության, համբերության և ժամանակի խորհուրդը հասկանալու կարողության մեջ։
Ռուս նշանավոր զորահրամանատար Միխայիլ Կուտուզովն այն պատմական անհատականություններից էր, որոնց կյանքը մեզ հիշեցնում է մի կարևոր ճշմարտություն. ամեն մի ճակատամարտ հաղթելու համար չէ, որ պետք է շտապել դեպի կռիվ։ Երբեմն նահանջն է դառնում հաղթանակի ճանապարհը, իսկ լռությունը՝ իմաստության ամենախոսուն արտահայտությունը։
1812 թվականի Հայրենական պատերազմի ընթացքում Կուտուզովը կանգնեց դժվարին ընտրության առաջ։ Մոսկվայի ճակատագրի և ռուսական բանակի պահպանման միջև նա ընտրեց այն, ինչն առաջին հայացքից կարող էր թվալ պարտություն, բայց ժամանակի ընթացքում դարձավ ռազմավարական իմաստության օրինակ։ Նա հասկացավ, որ երբեմն անհրաժեշտ է հրաժարվել տեսանելիից՝ հանուն էականի, կորցնել ժամանակավոր դիրքը՝ հանուն ապագայի։
Այս իրողությունը խոր խորհուրդ ունի նաև հոգևոր կյանքում։
Մարդը հաճախ իր կյանքի ճակատամարտերը չափում է անմիջական հաջողություններով։ Նա ցանկանում է արագ հաղթել, ապացուցել իր ճշմարտությունը, պատասխանել յուրաքանչյուր վիրավորանքի և ամեն գնով պահպանել իր դիրքը։ Սակայն հոգևոր իմաստությունը սովորեցնում է, որ ոչ բոլոր պայքարներն են արժանի մեր ուժերին, և ոչ բոլոր հաղթանակներն են իրական հաղթանակներ։
Երբեմն ամենամեծ հաղթանակը սեփական եսի նկատմամբ հաղթանակն է, երբեմն՝ լռելու կարողությունը, երբեմն էլ՝ սպասելը, երբ թվում է, թե ամեն ինչ պետք է անել հենց այս պահին։
Սուրբ Գիրքն ասում է. «Ամեն բանի ժամանակ կա, և երկնքի տակ եղող ամեն գործի՝ իր ժամանակը» (Ժողովող 3:1)։
Կուտուզովի կերպարը մեզ հիշեցնում է նաև մեկ այլ կարևոր պատգամ. առաջնորդ լինելը միայն հրամաններ տալը չէ. դա պատասխանատվություն կրելն է մարդկանց կյանքի, նրանց ապագայի և այն որոշումների համար, որոնց հետևանքները կարող են զգացվել տարիներ անց։
Եվ, այնուամենայնիվ, պատերազմը երբեք չի դառնում մարդկային կյանքի բարձրագույն արժեքը։ Պատերազմում տարած յուրաքանչյուր հաղթանակի հետևում մարդկային ճակատագրեր են, կորուստներ ու ցավ։ Հետևաբար, պատմության մեծ զորավարներին հիշելիս մեր հայացքը պետք է ուղղված լինի ոչ միայն նրանց ռազմական հմտությանը, այլև այն իմաստությանը, որը կարող է մարդուն հեռու պահել անիմաստ պայքարից։
Ի վերջո, մարդուն մեծացնում է ոչ թե այն, թե քանի հակառակորդ է նա հաղթել, այլ այն, թե որքանով է կարողացել հաղթել իր ներսում բնակվող հպարտությանը, վախին և անհամբերությանը։
Իմաստունը նա է, ով գիտի՝ երբ պայքարել, երբ սպասել և երբ խաղաղություն ընտրել։
Օրհնությամբ՝
Տեր Հեթում քահանա ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ
Մեկնաբանություններ