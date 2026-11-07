Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Իրական թիրախը մեր ինքնությունն է

Իրական թիրախը մեր ինքնությունն է

Իրական թիրախը մեր ինքնությունն է
07.11.2026 | 13:49


Եթե ձեզ թվում է, թե մեր դեմ մղվող պատերազմը միայն Արցախի համար էր, Սյունիքով միջանցք բացելու, Սյունիքի, սահմանների, տարածքների կամ Սահմանադրության համար, ապա չարաչար սխալվում եք։
Սրանք ընդամենը այդ մեծ պատերազմի դրսևորումներն ու գործիքներն են։
։ Հայի ազգային գիտակցությունը, պատմական հիշողությունը, արժանապատվությունն ու սեփական ճակատագիրը տնօրինելու կամքը։
Կռիվը հայի գոյության դեմ է։ Ոչ միայն այն հայի, որն այսօր ապրում է Հայաստանում, այլև այն տեսակի հայի, որը հազարամյակներ շարունակ գոյատևել է՝ չհրաժարվելով իր ինքնությունից, հայրենիքից ու ազատ ապրելու իրավունքից։
Նրանց պետք է ոչ թե պարզապես տարածքազուրկ Հայաստան, այլ ինքնությունից զրկված հայություն։
Որովհետև երբ հայը դադարում է հայ լինել իր գիտակցությամբ, նրան այլևս պետք չէ հաղթել պատերազմում։ Նա արդեն պարտված է։
Ավելի մատչելի ձևով բացատրելու տարբերակ, անկեղծ ասած, չգիտեմ։ Եթե հասկանաք՝ դեռ հույս կա։ Եթե չհասկանաք, ապա վախենամ՝ այլևս ոչ ոք ի զորու չի լինի փրկել ստեղծված իրավիճակը։

Գևորգ Կարապետյան
Դիտվել է՝ 196

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.