Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Ինչ «քաղաքացիական պայմանագիր» է առաջարկում ընդդիմությունը

Ինչ «քաղաքացիական պայմանագիր» է առաջարկում ընդդիմությունը

Ինչ «քաղաքացիական պայմանագիր» է առաջարկում ընդդիմությունը
07.11.2026 | 14:52

Ցանկացած իշխող միավորում պարտադրված է հիմնավորել իշխելու իր նպատակը` հանուն ինչի է իշխում, և ինչ է դա տալիս հասարությանը, մեր դեպքում` դեռ հասարակություն չդարձաձ բնակչությանը։ Նույնը պարտադրված է անել ցանկացած միավորում, որը ձգտում է գալ իշխանության։

Իշխող ՔՊ-ն իրականում ոչ մի «քաղաքացիական պայմանագիր» չկնքեց հասարակության հետ, միայն օգտագործելով ցածրագույն բնազդները և դրա միջոցով պառակտեկով նույն քաղաքացիներին, կարողանում է պահպանել իշխանությունը։

Իսկ ինչ քաղաքացիական պայմանագիր պետք է առաջարկի ընդդիմությունը, որպեսզի կարողանա հասնել հաջողության, բացի ազգային էմոցիաների վրա խաղալը։

Գրենք այն հարցերը, որոնց պատասխանները կարող են նման «պայմանագրի» հիմքը հանդիսանալ։

- Ի՞նչ մեխանիզմներով են սահմանափակելու սեփական իշխանությունը։

- Ինչպե՞ս են կանխելու, որ ապագա իշխանությունը ժամանակի ընթացքում չվերածվի այն համակարգի, որն այսօր քննադատվում է։

- Որո՞նք են պետության, տնտեսության, անվտանգության, սոցիալական արդարության և արտաքին քաղաքականության թեզերը։

Ցանկացած ընդդիմություն պետք է հասկանա, որ իշխանության ձգտումը դեռևս իշխանություն ստանալու բարոյական հիմնավորում չէ։

Փիլիսոփայական մաս

Եթե ընդդիմությունը չի ներկայացնում հասարակական նոր պայմանագիր, այլ պարզապես առաջարկում է փոխել կառավարող անձանց և խմբերին, ապա այն չի վիճարկում իշխանության համակարգը։ Այն ընդամենը հավակնում է զբաղեցնել այդ համակարգի ներսում ազատված տեղը։

Հասկանում եմ, որ սա դժվար առաջադրանք է, բայց որքան շատ քրտինք թափվի ու էներգիա ծախսվի ուղեղի աշխատանքի վրա իշխանությանը հասնելու ճանապարհին, այնքան այդ իշխանությունն ավելի արդյունավետ կլինի բոլորի համար, իսկ հետևանքները` տերբերվող 2018 թվականի դավադրությունից։

Հ.Գ. Իշխանության տեսակները.

- Քաղաքական ուժը ցանկանում է իշխանություն ստանալ՝ որոշակի պետական և հասարակական նպատակներ իրականացնելու համար։ Այդ դեպքում այն պետք է ներկայացնի ոչ միայն նպատակները, այլև դրանց հասնելու մեխանիզմները և սեփական իշխանությունը սահմանափակելու երաշխիքները։

- Իշխանություն՝ որպես պատասխանատվություն։ Քաղաքական ուժը հասկանում է, որ իշխանություն ունենալը ոչ թե արտոնություն է, այլ հասարակության առաջ ստանձնած պարտավորություն։ Այն պետք է պատրաստ լինի ոչ միայն կառավարել, այլև ենթարկվել վերահսկողության, քննադատության և անհրաժեշտության դեպքում հեռանալ իշխանությունից։

Ստեփան Դանիելյան

Դիտվել է՝ 123

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը
Երբ ժողովուրդը սկսում է կորցնել ճշմարտությունը կեղծիքից տարբերելու կարողությունը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար
Պետք չէ սևացնել անցյալը գորշ ներկան սպիտակեցնելու համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
Երբ դա­նա­կին ու դմա­կին փո­խա­րի­նում են մուրճն ու գան­ձա­նա­կը
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.