Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»

Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»

Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»
07.11.2026 | 15:43


Աշխարհի ամենատխուր գովազդը ես տեսա մի օր։ Ծուռումուռ պատռված ստվարաթղթին գրված էր.

-Արցախից` վերջին նուռը...

Նոյեմբերն էր էն ցուրտ։ Պաղ քամին մեր քրքրված պատմության դուռ ու լուսամուտներն էր փշրում։ Հող ու փոշի լցնում մեր աչքերի մեջ։ Էլի՞։

- էս Նուռը չուտեք, երեխեք, սա վերջին նուռն է։

Երկնքից անձրև չէր թափվածը, ոչ էլ կարկուտի նման էր։ Դլե յաման ողբ էր` սև հեղեղի պես։

-Ո՞նց վերջինն է, էլ նուռ չի՞ լինելու, մա՛մ։

Վերջին ու Արցախ բառերը մենք որտե՞ղ գրենք բա։ Աշխարհի խղճի՞ն։ Մե՞ր, թե՞ մեր բաժին երկնքի ճակատին։ Թե՞ մեր արյան բոլոր վերուվար ճամփեքին գրենք։ Որ մեղվի պես ամեն օր բզզա ու շարունակի ապրել մեր տաք երակների մեջ։

Ես կուզեի`գրեմ, բայց ես ո՞վ եմ։

Մեկը լիներ, ինձ գրեր. գրեր նորից, նոր տողից, չանցներ էդ անտեր լուսանցքները։ Չհատեր գծեր ու սահման։

-Նու՞ռը. էլի կլինի, երեխեք, անպայման կլինի, եթե ես չհավատամ դրան, աշխարհում էլ ոչնչի չեմ կարողանա հավատալ, բայց սա վերջինն է...

Ժաննա Հայրապետյան

Դիտվել է՝ 952

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»
Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.