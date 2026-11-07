Մանրամասն որոնում (արխիվ)
07.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Փաշինյանին Հայաստանում իշխանության բերեց ժամանակակից Հռոմեական կայսրությունը

Փաշինյանին Հայաստանում իշխանության բերեց ժամանակակից Հռոմեական կայսրությունը

Փաշինյանին Հայաստանում իշխանության բերեց ժամանակակից Հռոմեական կայսրությունը
07.11.2026 | 17:06

Պապ թագավորի մասին այդքան ջերմեռանդ խոսելիս ու իրեն Պապ թագավորի հետ համեմատելիս՝ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հաշվի առնի, որ Հռոմեական կայսրությունը Պապ թագավորին բերեց Հայաստանում իշխանության, օգնեց, որ նա Հայաստանը տանի հռոմեական ուղղությամբ, բայց մի քանի տարի հետո հենց Հռոմեական կայսրությունն էլ սպանել տվեց Պապ թագավորին, որովհետև հասկացավ, որ նա այլևս պետք չի իրեն։

Նիկոլ Փաշինյանին էլ Հայաստանում իշխանության բերեց ժամանակակից Հռոմեական կայսրությունը՝ Եվրոպան։ Աջակցում է ամեն հարցում, նույնիսկ Արցախի հանձնումը երաշխավորեց, բայց մենք տեսնում ենք, որ աստիճանաբար մոտենում են այն օրերը, երբ Եվրոպան սկսում է հասկանալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն այլևս պետք չէ։

Ձեզ շատ մի համեմատեք Պապ թագավորի հետ։ Խոսքերը ուժ ունեն։

Նաիրի Հոխիկյան

Դիտվել է՝ 259

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»
Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.