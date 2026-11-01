Սրբիր տախտակը
08.11.2026 | 00:04
Նոյեմբերի 8
«Եղբայրնե՛ր, ես ինքս ինձ նպատակին հասած չեմ համարում. բայց խնդիրն այն է, որ ետևում մնացածները մոռացած՝ ձգտում եմ դեպի առջևում եղածները։ Ուշադիր վազում եմ դեպի աստվածային կոչմանս նպատակակետը՝ Հիսուս Քրիստոսով»
(Փիլ. Գ 13-14)։
Մոռացի՛ր անցյալը։
Նրանից միայն զվարթ օրերը հիշի՛ր։ Հիշողությանդ պատկերները սրբի՛ր սիրով. պետք է մոռացության տալով մերժես այդ ամենը քո հիշողության էջերից։
Ես Խաչի վրա մարդու համար չմեռա, որպեսզի նա շարունակի կրել իր մեղքերի բեռները։ Իմ մասին ասված է. «Նա մեր մեղքերը կրեց իր մարմնի մեջ՝ խաչափայտի վրա»։
Եթե չմոռանաք այլոց գործած մեղքերը, որոնք Ես Ինձ վրա եմ վերցրել, այդժամ կծանրացնեք Իմ ցավերը։
Մեկնաբանություններ