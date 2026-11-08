Շիրազի գրչի հրաշքը. ինչպես մի գիրքը դատարկեց ծերանոցի սենյակը
08.11.2026 | 11:14
Հովհաննես Շիրազի «Հուշարձան մայրիկիս» գրքի տպագրվելուց երկու ամիս անց մի ծեր կին մոտեցել է բանաստեղծին ու համբուրել նրա ձեռքը.
- Դո՛ւ իմ աստվածն ես, որովհետև տղաս հինգ տարի ինձ ծերանոց էր տարել… Քո «Հուշարձան մայրիկիս» գիրքը կարդացել է, եկել, ինձ տուն է տարել։ Ես արդեն երկու ամիս է՝ քո ընտանիքի համար մոմ եմ վառում։
Այդ օրը Շիրազը փակվել է սենյակում և անհանգիստ քայլել։ Ինքը երբեք ծխող չի եղել, բայց այդ օրը ծխում էր։ Վառում էր, կոտրում, վառում, կոտրում ու անհանգիստ գնում-գալիս սենյակում։ Ուղեղում պարզապես չէր տեղավորվում՝ հայ տղամարդն այդ ինչքա՞ն պիտի ցածրացած լինի, որ սեփական մորն ավելորդ համարի ու տանի ծերանոց։
Ջուլիետա ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Մեկնաբանություններ