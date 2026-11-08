Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.11.2026
 
ՀԱՊԿ Հավաքական անվտանգության խորհուրդը կարող է հաջորդ շաբաթ որոշում ընդունել Հայաստանին կազմակերպությունում ձայնի իրավունքից զրկելու մասին՝ հայտարարել է ՌԴ փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Պանկինը։ «Հայաստանն արդեն երկու տարուց ավելի է՝ անդամավճարներ չի վճարում, ուստի միանգամայն հնարավոր է, որ քննարկվի նրա անդամակցությունը ժամանակավորապես կասեցնելու հարցը և համապատասխան որոշում ընդունվի: Սա զուտ տեխնիկական հարց է, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, բայց դա կախված է նախագահի որոշումից»,- ասել է նա։               
 
Նորություններ » Վահագնալեքսանյանական կեղծիքը՝ Հ1-ի եթերից

Վահագնալեքսանյանական կեղծիքը՝ Հ1-ի եթերից

Վահագնալեքսանյանական կեղծիքը՝ Հ1-ի եթերից
08.11.2026 | 11:21

ՔՊ-ական Վահագն Ալեքսանյանը հերթական կեղծիքն է տարածել Հանրային հեռուստաընկերության եթերում՝ պնդելով, թե իբր Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ լրտեսության մեղադրանք է առաջադրված, ինչը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը։
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Վահագն Ալեքսանյանը փորձում է սուտ տեղեկություններ տարածել Անդրանիկ Թևանյանի մասին, սակայն այդպես էլ հնարավոր չի լինում այդ սուտը որպես ճշմարտություն հրամցնել հանրությանը։ Անդրանիկ Թևանյանի նկատմամբ ի սկզբանե հարուցված շինծու քրեական հետապնդման շրջանակներում ներկայացված մեղադրանքից, ըստ էության, ոչինչ չի մնացել։
Չկա՛ 622 000 դոլարի թեման, չկա՛ օտարերկրյա հատուկ ծառայությունն ու հավաքագրումը, չկա՛ լրտեսությունը։ Պաշտպանները նշում են, որ պետական գաղտնիքի առկայության մասին որևէ ապացույց գոյություն չունի, ուր մնաց թե խոսք գնար ինչ-որ փոխանցման մասին։ Անդրանիկ Թևանյանը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի, իսկ քրեական վարույթը՝ կարճվի։

Սերգեյ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Հ.Գ.
Վահագն Ալեքսանյանն ինչպես անտաղանդ աթոռ նետող է, այնպես էլ անտաղանդ կեղծիք տարածող։ Այս անգամ էլ չստացվեց հանրությանը մոլորեցնել։
Դիտվել է՝ 16

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Սյունիքը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ, իսկ նրա անվտանգությունը՝ տնտեսական գործարքի առարկա

Հայաստանի տարածքով միջազգային հաղորդակցությունների բացումը կարող է տնտեսական հնարավորություն լինել։ Բայց միայն այն դեպքում, երբ այդ հնարավորության տնտեսական արդյունքները հաշվարկված են, իրավական պայմանները՝ հստակ, իսկ անվտանգային ռիսկերը՝ գնահատված և կառավարելի։
Այսօր մեզ առաջարկվում է հավատալ մի նախագծի հեռանկարայնությանը, որի տնտեսական արդյունավետության հիմնավորումները հանրությանը հայտնի չեն, իսկ անվտանգության երաշխիքները շարունակում են մնալ անորոշ...

Սոցցանցային գրառումներ

Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»
Աշխարհի ամենատխուր գովազդը. «Արցախից` վերջին նուռը»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.