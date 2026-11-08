Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.11.2026
 
Կրեմլում առայժմ պատրաստ չեն գնահատելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Մայամիում կայանալիք «Մեծ քսանյակի» (G20) գագաթնաժողովին մասնակցելու հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կոչ է արել չշտապել եզրակացություններ անել Պուտինի՝ ԱՄՆ հնարավոր այցի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Քրիստոնեությունը պետական հրամանագիր չէ, այլ՝ ազգի հոգևոր ընտրությունը

Քրիստոնեությունը պետական հրամանագիր չէ, այլ՝ ազգի հոգևոր ընտրությունը

Քրիստոնեությունը պետական հրամանագիր չէ, այլ՝ ազգի հոգևոր ընտրությունը
08.11.2026 | 11:46

Հարգարժա՛ն հայեր:
Այսօր մենք ականատես ենք տխուր և վտանգավոր մի երևույթի, երբ բարձր ամբիոններից, դահլիճի անգրագետ ծափահարությունների ներքո, ՀՀ առաջին պաշտոնյան քարոզում է բացառիկ տգիտություն, հերետիկոսություն և պատմական փաստերի ակնհայտ նենգափոխում։
Մեզ փորձում են պարտադրել մի կեղծ թեզ, թե իբր քրիստոնեությունը լոկ պետական հրամանագրով ընդունված վերնախավային քաղաքականություն էր, և իբր դրանով է պայմանավորված մեր ինքնությունը։ Սա ոչ միայն պատմական կուրություն է, այլև հոգևոր դավաճանություն մեր ազգային հիշողության հանդեպ։
Առաջինը՝ պատմական ճշմարտության մասին։
Հայոց աշխարհում Քրիստոսի լույսը ճառագել է դեռևս առաջին դարում՝ Եդեսիայի Աբգար թագավորի ժամանակներից, իսկ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հիմնադրվել է Սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների արյունով ու քարոզչությամբ։ Երբ 301 թվականին Տրդատ Գ-ն քրիստոնեությունը հռչակեց պետական կրոն, նա ընդամենը իրավական ձևակերպում տվեց այն հավատքին, որն արդեն արմատացած էր ժողովրդի հոգում։
Երկրորդը՝ պետության և ինքնության կեղծ նույնացման մասին։
Եթե հայ ինքնությունը պայմանավորված լիներ միայն պետական ինստիտուտով կամ թագավորի անձով, ապա ինչպե՞ս բացատրել մեր պատմության այն էջերը, երբ գահին բազմել են օտարածին կամ այլազգի քաղաքական գործիչներ՝ ասորի Սոհեմոսը, պարթև Արշակունիները կամ վրաց արքայազն Հռադամիզդը։ Ի՞նչ է, հայ ժողովուրդը կորցրե՞ց իր ինքնությունը դրանից։ Իհարկե՛ ոչ։
Եվ ամենակարևոր հարցադրումը. ինչո՞ւ հայ ժողովուրդը չհրաժարվեց քրիստոնեությունից, երբ կորցրեց պետականությունը։
Դարեր շարունակ, չունենալով պետական դրոշ, բանակ և թագավոր, հայը պահեց իր հավատքը, լեզուն և ինքնությունը, որովհետև Քրիստոսին ընդունելը պետական հրամանագիր չէր, այլ ժողովրդի հոգևոր ընտրությունը։ Որովհետև Ավարայրում և դրանից հետո հայը մարտիրոսվեց «վասն հավատո և վասն հայրենյաց»։
Այսօր ամբիոններից հնչող սատանայական ու հերետիկոսական պնդումները նպատակ ունեն պառակտելու ազգն ու եկեղեցին, արժեզրկելու մեր սրբությունները և մեր հոգևոր արմատները հանելու հողից։ Սա պարզապես չիմացություն չէ. սա ազգային ինքնության դեմ ուղղված դիտավորյալ հարված է։
Մենք թույլ չենք տա, որ քաղաքական ողորմելի շահարկումներով ու անգրագետ ամբոխահաճությամբ աղճատվի մեր հազարամյա պատմությունը։ Հայ ժողովուրդը եղել է, կա և մնալու է իր հավատքի, իր պատմական հիշողության և իր հոգևոր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի հետ։

Հրայր ԿԱՄԵՆԴԱՏՅԱՆ
Դիտվել է՝ 387

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր
Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.