ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին
08.11.2026 | 12:29
Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ։
Ըստ հաղորդագրության՝ վտանգի տակ կարող են հայտնվել ԱՄՆ-ի հետ կապ ունեցող օբյեկտները։ Ամերիկայի քաղաքացիներին կոչ է արվում բարձր զգոնություն ցուցաբերել և պատրաստ լինել ավիահաղորդակցության հնարավոր խափանումներին։
Արտակ Զաքարյան
Մեկնաբանություններ