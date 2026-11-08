Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.11.2026
 
Կրեմլում առայժմ պատրաստ չեն գնահատելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Մայամիում կայանալիք «Մեծ քսանյակի» (G20) գագաթնաժողովին մասնակցելու հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կոչ է արել չշտապել եզրակացություններ անել Պուտինի՝ ԱՄՆ հնարավոր այցի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Եթե ընկած է երկրի իշխանությունը՝ նվաստացվում են երկիրն ու ազգը

Եթե ընկած է երկրի իշխանությունը՝ նվաստացվում են երկիրն ու ազգը

Եթե ընկած է երկրի իշխանությունը՝ նվաստացվում են երկիրն ու ազգը
08.11.2026 | 12:45


Նիկոլ Փաշինյանի բռնապետական ռեժիմի աստված համարվող թուրքերը մի ասույթ ունեն' ընկած ես, ոտքերը համբուրիր, կանգնում ես, վիզը կտրիր։
Այս մարդիկ երեկ ընկած էին ռուսների ոտքերի տակ, ռուսների ոտքերն էին համբուրում, հիմա ընկած են թուրքերի ոտքերի տակ, թուրքերի ոտքերն են համբուրում։ Այսօր քանի որ կարծում են, թե այլևս ռուսների ոտքերի տակ ընկած չեն, թուրքական հոգեբանությամբ մտածում են, թե կարող են ռուսների վիզը կտրել։ Բայց մի հարցում սխալվում են։ Իրենք կանգնած չեն։
Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմն ընդամենը համբուրելու ոտքերն է փոխել, բայց ինքը այդպես էլ ընկածից վերև չի բարձրացել, ինչը ողբերգություն է Հայաստանի և հայ ազգի համար, քանի որ եթե ընկած է երկրի իշխանությունը, ապա նվաստացվում են երկիրն ու ազգը։
Պետության ղեկավարը պետք է արժանապատվություն ունենա ու միշտ կանգնած լինի, ոչ թե պարբերաբար օտարի ոտքեր փոխի համբուրելու համար. երեկ՝ ռուսների, այսօր՝ թուրքի, վաղը՝ եսիմ ում։

Նաիրի Հոխիկյան
Դիտվել է՝ 375

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր
Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.