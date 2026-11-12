Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.11.2026
 
Հայաստանը զրկվել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում (ՀԱՊԿ) ձայնի իրավունքից։ «Քանի որ Հայաստանը մի քանի տարի շարունակ չի կատարել իր պարտավորությունները, կազմակերպության կանոնադրության համաձայն՝ առաջարկվել և որոշվել է Հայաստանին զրկել ձայնի, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ում պատասխանատու պաշտոններում իր ներկայացուցիչներին նշանակելու իրավունքից»,- հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։               
 
Նորություններ » Ամեն ինչ պայմանավորված է ուկրաինական պատերազմի ավարտի արդյունքներով

Ամեն ինչ պայմանավորված է ուկրաինական պատերազմի ավարտի արդյունքներով

Ամեն ինչ պայմանավորված է ուկրաինական պատերազմի ավարտի արդյունքներով
08.11.2026 | 13:14


Ինչու եմ կրկին գրառում անում ուկրաինական պատերազմի թեմայով. որովհետև դրա ավարտի արդյունքներով է պայմանավորված ամեն ինչ՝ և՛ նոր աշխարհակարգը, և՛ տնտեսական-էներգետիկ և մեր տարածաշրջանի զարգացումներն ու կարգավիճակը նոր միջազգային հարաբերություններում:

Ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ պատերազմի ավարտի գործում ամենաքիչ շահագրգռված անձը Զելենսկին է: Ինչու՞: Պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինայում անխուսափելի են նոր ընտրությունները, իսկ այդ ժամանակ ուկրաինական հանրությունը հրապարակային հարցեր է հնչեցնելու: Արդյո՞ք հաղթել են: Կորցրած տարածքները, հատկապես՝ Ղրիմը, վերադարձրե՞լ են: Ինչու՞ իշխանությունը չի գնացել փոխզիջման 2022-ին և հաջորդ երեք տարիներին, երբ պայմանները շատ ավելի լավ էին և կորուստները՝ քիչ: Ինչպե՞ս է գոյատևելու երկիրը մի քանի հարյուր միլիարդ արտաքին պարտքերի տակ: Ինչպե՞ս է վերականգնվելու մարդկային ռեսուրսը, մասնագետների կորուստը: Եվ էլի մի քանի կարևոր հարցեր, որոնց Զելենսկու վարչախումբը և նրանց արևմտյան հովանավորները վաղ, թե ուշ ստիպված են առերեսվելու և պատասխանելու: Իհարկե, այս բոլոր հարցերին կարելի է պատասխանել, թե պատերազմել ենք պետականության պահպանման համար և բղավել Слава Украине: Բայց հայր և որդի կորցրած, սովի և մթի մեջ թաթախված քաղաքացուն դա արդեն չի բավարարի: Անձնական ճակատագրի նկատմամբ վախն ու սարսափը Զելենսկուն դարձնում են առավել վնասակար խաղաղության բանակցություններում:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 2151

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանի տնտեսական ազդեցությունը շարունակում է աճել՝ ստեղծելով նոր մարտահրավերներ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության համար։

Վերջին տվյալներով՝ 2026 թվականի առաջին տասը ամիսներին Չինաստանի արտաքին առևտրի դրական հաշվեկշիռը գերազանցել է 1 տրիլիոն դոլարը։ Արտահանման աճի կարևոր շարժիչներից են դարձել բարձր տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականության ենթակառուցվածքները և արդյունաբերական արտադրանքը...

Սոցցանցային գրառումներ

Էն ժամանակ մեզ ոչ ոք չէր ասում, որ տրոլեյբուսում տալոն դակելը սովետական մարդու սրբազան պարտականությունն ա
Էն ժամանակ մեզ ոչ ոք չէր ասում, որ տրոլեյբուսում տալոն դակելը սովետական մարդու սրբազան պարտականությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.