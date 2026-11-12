Մանրամասն որոնում (արխիվ)
12.11.2026
 
Հայաստանը զրկվել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում (ՀԱՊԿ) ձայնի իրավունքից։ «Քանի որ Հայաստանը մի քանի տարի շարունակ չի կատարել իր պարտավորությունները, կազմակերպության կանոնադրության համաձայն՝ առաջարկվել և որոշվել է Հայաստանին զրկել ձայնի, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ում պատասխանատու պաշտոններում իր ներկայացուցիչներին նշանակելու իրավունքից»,- հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։               
 
Նորություններ » Ծանրամարտն էլ վարի տվեցին

Ծանրամարտն էլ վարի տվեցին

Ծանրամարտն էլ վարի տվեցին
08.11.2026 | 13:37

Չինաստանի Նինբո քաղաքում կայացած ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում, որը նաև օլիմպիադայի վարկանիշային մրցաշար էր, Հայաստանի տղամարդկանց ու կանանց հավաքականները ձախողվեցին։ Այդ առաջնությունում Ալեքսանդրա Գրիգորյանը՝ փոքր բրոնզե մեդալ, Վարազդատ Լալայանը՝ փոքր արծաթ և երկամարտում բրոնզե մեդալ նվաճեցին։
Հայաստանին 400 մեդալ բերած Փաշիկ Ալավերդյանին հեռացրին ծանրամարտի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնից, ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ կարգեցին ծանրամարտի հետ կապ չունեցող, նախկինում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտների կառավարումը ձախողած Արայիկ Հարությունյանին։ Հայաստանի պարտությունները իրենց համար հաղթանակ են։

Ոսկան Սարգսյան
Դիտվել է՝ 2087

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանը նոր տնտեսական ռեկորդ է սահմանում. աշխարհը մոտենու՞մ է նոր տնտեսական հավասարակշռության

Չինաստանի տնտեսական ազդեցությունը շարունակում է աճել՝ ստեղծելով նոր մարտահրավերներ ԱՄՆ-ի և Եվրամիության համար։

Վերջին տվյալներով՝ 2026 թվականի առաջին տասը ամիսներին Չինաստանի արտաքին առևտրի դրական հաշվեկշիռը գերազանցել է 1 տրիլիոն դոլարը։ Արտահանման աճի կարևոր շարժիչներից են դարձել բարձր տեխնոլոգիաները, արհեստական բանականության ենթակառուցվածքները և արդյունաբերական արտադրանքը...

Սոցցանցային գրառումներ

Էն ժամանակ մեզ ոչ ոք չէր ասում, որ տրոլեյբուսում տալոն դակելը սովետական մարդու սրբազան պարտականությունն ա
Էն ժամանակ մեզ ոչ ոք չէր ասում, որ տրոլեյբուսում տալոն դակելը սովետական մարդու սրբազան պարտականությունն ա

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.