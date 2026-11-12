Ծանրամարտն էլ վարի տվեցին
08.11.2026 | 13:37
Չինաստանի Նինբո քաղաքում կայացած ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում, որը նաև օլիմպիադայի վարկանիշային մրցաշար էր, Հայաստանի տղամարդկանց ու կանանց հավաքականները ձախողվեցին։ Այդ առաջնությունում Ալեքսանդրա Գրիգորյանը՝ փոքր բրոնզե մեդալ, Վարազդատ Լալայանը՝ փոքր արծաթ և երկամարտում բրոնզե մեդալ նվաճեցին։
Հայաստանին 400 մեդալ բերած Փաշիկ Ալավերդյանին հեռացրին ծանրամարտի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնից, ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախագահ կարգեցին ծանրամարտի հետ կապ չունեցող, նախկինում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտների կառավարումը ձախողած Արայիկ Հարությունյանին։ Հայաստանի պարտությունները իրենց համար հաղթանակ են։
Ոսկան Սարգսյան
Մեկնաբանություններ