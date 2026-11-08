Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.11.2026
 
Կրեմլում առայժմ պատրաստ չեն գնահատելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Մայամիում կայանալիք «Մեծ քսանյակի» (G20) գագաթնաժողովին մասնակցելու հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կոչ է արել չշտապել եզրակացություններ անել Պուտինի՝ ԱՄՆ հնարավոր այցի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » ԱՄՆ-ը, Հայաստանը և Ադրբեջանը սկսել են TRIPP նախագծի իրականացման տեխնիկական աշխատանքները

ԱՄՆ-ը, Հայաստանը և Ադրբեջանը սկսել են TRIPP նախագծի իրականացման տեխնիկական աշխատանքները

ԱՄՆ-ը, Հայաստանը և Ադրբեջանը սկսել են TRIPP նախագծի իրականացման տեխնիկական աշխատանքները
08.11.2026 | 15:02

Այսօր հայտարարվել է TRIPP նախագծի շրջանակում երկու աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին։ Դրանք զբաղվելու են տրանսպորտային հաղորդակցությունների և էլեկտրաէներգիայի փոխանցման հարցերով։

Աշխատանքներին մասնակցելու են երեք երկրների պաշտոնյաներն ու տեխնիկական մասնագետները։ Նախագիծը նախատեսված է տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական կապերի զարգացման համար։

TRIPP-ը կարող է փոխել Հարավային Կովկասի տնտեսական և հաղորդակցային քարտեզը։ Հայաստանի համար գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպես կարող է երկիրը դառնալ տարածաշրջանային տարանցիկ հանգույց՝ միաժամանակ պահպանելով իր ինքնիշխանությունը և վերահսկողությունը սեփական տարածքի նկատմամբ։

Սակայն պետք է տարբերակել քաղաքական պայմանավորվածությունները գործնական արդյունքներից։ Աշխատանքային խմբերի ստեղծումը դեռ չի նշանակում, որ ճանապարհների շինարարությունն արդեն սկսվել է կամ բոլոր հարցերը լուծված են։

Ակնարկ Քաղաքականություն

Դիտվել է՝ 230

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր
Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.