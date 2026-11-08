ԱՄՆ-ը, Հայաստանը և Ադրբեջանը սկսել են TRIPP նախագծի իրականացման տեխնիկական աշխատանքները

Այսօր հայտարարվել է TRIPP նախագծի շրջանակում երկու աշխատանքային խմբերի ստեղծման մասին։ Դրանք զբաղվելու են տրանսպորտային հաղորդակցությունների և էլեկտրաէներգիայի փոխանցման հարցերով։
Աշխատանքներին մասնակցելու են երեք երկրների պաշտոնյաներն ու տեխնիկական մասնագետները։ Նախագիծը նախատեսված է տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական կապերի զարգացման համար։
TRIPP-ը կարող է փոխել Հարավային Կովկասի տնտեսական և հաղորդակցային քարտեզը։ Հայաստանի համար գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպես կարող է երկիրը դառնալ տարածաշրջանային տարանցիկ հանգույց՝ միաժամանակ պահպանելով իր ինքնիշխանությունը և վերահսկողությունը սեփական տարածքի նկատմամբ։
Սակայն պետք է տարբերակել քաղաքական պայմանավորվածությունները գործնական արդյունքներից։ Աշխատանքային խմբերի ստեղծումը դեռ չի նշանակում, որ ճանապարհների շինարարությունն արդեն սկսվել է կամ բոլոր հարցերը լուծված են։