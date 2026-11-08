Մանրամասն որոնում (արխիվ)
08.11.2026
 
Կրեմլում առայժմ պատրաստ չեն գնահատելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Մայամիում կայանալիք «Մեծ քսանյակի» (G20) գագաթնաժողովին մասնակցելու հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կոչ է արել չշտապել եզրակացություններ անել Պուտինի՝ ԱՄՆ հնարավոր այցի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » «Գործադիր իշխանությունը չի կարող հանրաքվեն օգտագործել խորհրդարանի կամքը շրջանցելու համար»

«Գործադիր իշխանությունը չի կարող հանրաքվեն օգտագործել խորհրդարանի կամքը շրջանցելու համար»

«Գործադիր իշխանությունը չի կարող հանրաքվեն օգտագործել խորհրդարանի կամքը շրջանցելու համար»
08.11.2026 | 17:56


Քանի որ ամենօրյա ռեժիմով շահարկվում է այն արհեստական ներմուծված թեզը, թե իբր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը խոչընդոտում են հանրաքվեի, որպես ժողովրդավարական ինստիտուտի կիրառմանը, նկատենք, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, կանխատեսելով ժողովրդավարության շղարշի ներքո հնարավոր նկրտումները, հստակ բացահայտել է այդ «փաստարկի» խորքային իմաստը.
«Գործադիր իշխանությունը չի կարող հանրաքվեն օգտագործել խորհրդարանի կամքը շրջանցելու համար։ Եթե սահմանադրական փոփոխությունների համար խորհրդարանում պահանջվում է որակյալ մեծամասնություն, իսկ հանրաքվեում բավարար է ձայների պարզ մեծամասնությունը, ապա կառավարությունը, չունենալով խորհրդարանում անհրաժեշտ աջակցությունը, կարող է փորձել հարցն անմիջապես ներկայացնել ժողովրդին՝ շրջանցելով սահմանադրական ընթացակարգը». CDL-REF(2020)070։
Իմ կողմից միայն հավելեմ, որ եթե կային հանրաքվեի իրական ջատագովներ, ապա չպետք է տարածքային փոփոխություններն անգամ այլ խմբագրությամբ հրամցնեին, միայն թե խուսափեին հանրաքվեից:

Գևորգ Դանիելյան
Դիտվել է՝ 293

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր
Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.