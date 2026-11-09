Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Կրեմլում առայժմ պատրաստ չեն գնահատելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Մայամիում կայանալիք «Մեծ քսանյակի» (G20) գագաթնաժողովին մասնակցելու հավանականությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը կոչ է արել չշտապել եզրակացություններ անել Պուտինի՝ ԱՄՆ հնարավոր այցի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Հրաշալի բարեկամություն

Հրաշալի բարեկամություն

Հրաշալի բարեկամություն
09.11.2026 | 00:00

Նոյեմբերի 9

Ընդունե՛ք Ինձ իբրև ձեր լավագույն բարեկամը՝ միաժամանակ անդրադառնալով այդ բարեկամության սքանչելիքներին։ Այն ժամանակ, երբ մարդն սկսում է Ինձ տալ ոչ միայն երկրպագություն, հնազանդություն, հարգանք, այլ նաև սիրալիր ըմբռնում, այդժամ նա դառնում է Իմ ճշմարիտ բարեկամը, ինչպես որ Ես՝ իր։
Ես ի՞նչ կարող եմ անել ձեզ համար, դուք ի՞նչ կարող եք անել Ինձ համար. անհրաժեշտ ու տեղին հարցեր են։ Սակայն ամենակարևորն այս հարցն է՝ մենք ի՞նչ կարող ենք անել իրար համար։
Ձեր արած ծառայությունը բոլորովին այլ իմաստ կստանա, երբ դուք զգաք, որ Ես հաշվի եմ առնում ձեր բարեկամությունը, որն արտահայտում եք՝ ի սեր Ինձ կատարած գործով։
Մտածե՛ք Իմ այս ասածի մասին. ամո՛ւր պահեք այն ձեր մտքում։ Իբրև բարեկամներ՝ ըմբռնե՛ք Իմ այն ջերմ մտածումը, որ Ես ունենում եմ՝ վստահ իմանալով, թե ում կարող եմ դիմել սիրո, հասկացողության ու օգնության համար։
Դիտվել է՝ 92

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր
Նոր պոկովի պատի օրացույցը նոր գրքի նման մի բան էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.