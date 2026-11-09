Վեց տարի առաջ կապիտուլյացիայով սկսված գործընթացի նպատակը Հայաստանի պետականության վերաձևավորումն է
09.11.2026 | 10:02
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայից հետո Ադրբեջանի քաղաքականությունը զարգացել է բավական հստակ տրամաբանությամբ․ յուրաքանչյուր ձեռքբերումից հետո Ալիևը բարձրացրել է նոր պահանջ, իսկ Հայաստանի իշխանությունները հերթական զիջումը ներկայացրել են որպես խաղաղության հասնելու անհրաժեշտություն։
Սկզբում Ադրբեջանը ստացավ պատերազմի արդյունքում գրավված տարածքները և Արցախի հարակից շրջանները։ Հետո օրակարգ մտան հաղորդակցությունների նկատմամբ վերահսկողության հարցը, այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքը» և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շուրջ նոր պահանջները։ 2022 թվականի Պրահայի պայմանավորվածություններից հետո Արցախի հարցը փաստացի դուրս մնաց բանակցային օրակարգից, իսկ 2023-ի սեպտեմբերին Ադրբեջանը վերացրեց Արցախի հայկական պետականությունը՝ հանգեցնելով հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը։
Դրան հաջորդեցին Տավուշի սահմանային զիջումները, ադրբեջանական անկլավների վերադարձի պահանջը, «Արևմտյան Ադրբեջանի» հայեցակարգը, Մինսկի խմբի լուծարումը և Հայաստանի տարածքով հաղորդակցությունների նոր պայմանավորվածությունները։ Այժմ Բաքվի գլխավոր նախապայմանը ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունն է։
Այս հաջորդականության մեջ առանցքային է մի հանգամանք․ Ալիևի պահանջների առարկան աստիճանաբար փոխվել է։ Սկզբում նա պահանջում էր ամրագրել պատերազմի արդյունքները, այնուհետև՝ Հայաստանի կողմից ընդունել այդ արդյունքներից բխող քաղաքական իրողությունները, իսկ այժմ հասել է Հայաստանի պետականության սահմանադրական հիմքերին։
Ակնհայտ է, որ Սահմանադրության փոփոխությունից հետո Ալիևի կողմից առաջ են քաշվելու հերթական նախապայմանները։ Սրանում համոզվելու համար բավական է ուսումնասիրել 2020 թվականի կապիտուլյացիայից հետո տեղի ունեցածը։ Այդ պահանջներն արդեն իսկ առկա են՝ տարածքային, սահմանային, հաղորդակցային և անվտանգային բնույթի։ Դրանք պետք է ամրագրվեն Նիկոլի նախաձեռնած նոր՝ Սահմանադրության մեջ և ամեն գնով կյանքի կոչվեն։
Ըստ էության՝ Ադրբեջանի պահանջների հետևողական ընդլայնումը ցույց է տալիս, որ Ալիևը ձգտում է իր ռազմական ու դիվանագիտական ձեռքբերումները վերածել Հայաստանի համար պարտադիր քաղաքական և իրավական պայմանների։ Իսկ Փաշինյանի իշխանությունը սեփական որոշումներով ճանապարհ է բացում այդ պահանջների իրականացման համար։
Վեց տարի առաջ կապիտուլյացիայով սկսված գործընթացի նպատակը Հայաստանի պետականության վերաձևավորումն է՝ այնպես, որ Ադրբեջանի պահանջներն աստիճանաբար դառնան ՀՀ ներքին քաղաքականության և իրավական կարգավորումների հիմքը։
Ի՞նչ է ստացվում. եթե յուրաքանչյուր զիջում ծնում է նոր նախապայման, ապա ո՞րն է լինելու այդ շղթայի վերջին օղակը։ Եվ որքա՞ն պետական ինքնիշխանություն է դեռ պատրաստ զիջել ՀՀ կոլաբորանտ իշխանությունը՝ Ալիևի հետ համաձայնության հասնելու համար։
Արմեն Հովասափյան
Մեկնաբանություններ