Նոյեմբերի 9-ը պատմական զուգահեռ անցկացնելու օրերից մեկն է:
Այդ օրը ՄԵՆՔ՝ բոլոր հայերս, պարտվեցինք… Պարտվեցինք, որովհետև տարիներ շարունակ չարեցինք այն, ինչ արեց և դեռ անում է մեր հակառակորդը:
Մենք հավատացինք ժողովրդավարությանը, իսկ ինքը՝ պետականությանը, մենք՜ խաղաղությանը, իսկ ինքը՝ պատերազմին…
Մենք տարվեցինք իշխանափոխությամբ, իսկ ինքը՝ շուրջ 40 տարի կառուցեց ժառանգական մենիշխանություն՝ իր պետական հավակնություններն իրականություն դարձնելու վճռականությամբ…
Արդյունքում ՄԵՆՔ ստացանք այն, ինչ ունենք. ժողովրդավարության փոխարեն՝ իշխանության գերկենտրոնացում, խաղաղության փոխարեն պատերազմ…
Գուցե հենց սա է նոյեմբերի 9-ի ամենածանր դասը։
Հ.Գ.-Ինքնիշխան պետությունը չի կառուցվում կարգախոսներով։ Այն կառուցվում է պետական մտածողությամբ, ազգային համախմբմամբ և սեփական շահերը պաշտպանելու կամքով։
Սենոր Հասրաթյան