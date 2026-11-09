Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Նոյեմբերի 9-ի ամենածանր դասը

Նոյեմբերի 9-ի ամենածանր դասը

Նոյեմբերի 9-ի ամենածանր դասը
09.11.2026 | 10:17

Նոյեմբերի 9-ը պատմական զուգահեռ անցկացնելու օրերից մեկն է:

Այդ օրը ՄԵՆՔ՝ բոլոր հայերս, պարտվեցինք… Պարտվեցինք, որովհետև տարիներ շարունակ չարեցինք այն, ինչ արեց և դեռ անում է մեր հակառակորդը:

Մենք հավատացինք ժողովրդավարությանը, իսկ ինքը՝ պետականությանը, մենք՜ խաղաղությանը, իսկ ինքը՝ պատերազմին…

Մենք տարվեցինք իշխանափոխությամբ, իսկ ինքը՝ շուրջ 40 տարի կառուցեց ժառանգական մենիշխանություն՝ իր պետական հավակնություններն իրականություն դարձնելու վճռականությամբ…

Արդյունքում ՄԵՆՔ ստացանք այն, ինչ ունենք. ժողովրդավարության փոխարեն՝ իշխանության գերկենտրոնացում, խաղաղության փոխարեն պատերազմ…

Գուցե հենց սա է նոյեմբերի 9-ի ամենածանր դասը։

Հ.Գ.-Ինքնիշխան պետությունը չի կառուցվում կարգախոսներով։ Այն կառուցվում է պետական մտածողությամբ, ազգային համախմբմամբ և սեփական շահերը պաշտպանելու կամքով։

Սենոր Հասրաթյան

Դիտվել է՝ 445

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.