Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
09.11.2026 | 11:32

Ստամբուլում զանգվածային ծեծկռտուք է բռնկվել թուրք բռնցքամարտիկ Ումութ Չամկիրանի և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկ Մուրադ Ալիևի միջև մենամարտից հետո։ WBC արծաթե ծանրքաշային տիտղոսի համար մենամարտը տևել է 12 ռաունդ։ Խաղի դատավորների որոշմամբ հաղթել է Մուրադ Ալիևը՝ նվաճելով չեմպիոնական գոտին։
Չամկիրանի համար սա իր պրոֆեսիոնալ կարիերայի առաջին պարտությունն էր։ Սակայն, հաղթողի անունը հայտարարելուց հետո Ալիևը գոտկատեղից ներքև ցուցադրական սադրիչ ժեստ է արել թուրք հանդիսատեսի նկատմամբ։
Սա վրդովմունք է առաջացրել երկրպագուների շրջանում, որից հետո ոմանք ուղղվել են դեպի ռինգ՝ զանգվածային ծեծկռտուք սկսելով։
Միջամտել են բռնցքամարտիկների թիմերի ներկայացուցիչները, անվտանգության աշխատակիցները և մրցաշարի կազմակերպիչները։
Իրարանցման ժամանակ կողմերն սկսել են իրար վրա աթոռներ նետել։
Ներկայումս այս զանգվածային կռիվը տեղափոխվել է սոցհարթակներ, որտեղ հիմնականում ադրբեջանցիները բողոքում են թուրքերի ռասիզմից՝ հայտարարելով, որ թուրք բռնցքամարտիկը ոչ թե թուրք էր, այլ քուրդ, և որ Թուրքիայում մարդիկ վերևից են նայում ադրբեջանցիներին, որովհետև Թուրքիայի թուրքերը մաքուր թուրքեր չեն, այլ հայերի, հույների ու հրեաների հետ խառնված անհասկանալի կերպարներ, ովքեր գետնով են տալիս թուրք ազգի անունը, իսկ թուրք օգտատերերը ադրբեջանցիներին անվանում են Իսրայելի ստրուկ ու «խոզ», որոնց առաջնորդում է ստրկամիտ Իլհամ Ալիևն ու նրա վերջը շուտով գալու է։

Աննա ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ

Տեսանյութի հղումը՝ https://www.facebook.com/reel/2002074467123482
Դիտվել է՝ 1114

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.