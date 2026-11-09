Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Սահմանադրության փոփոխությունից հետո նոր նախապայման են դնելու

Սահմանադրության փոփոխությունից հետո նոր նախապայման են դնելու

Սահմանադրության փոփոխությունից հետո նոր նախապայման են դնելու
09.11.2026 | 11:43

Արևելյան հարևանի նախագահը իր այսօրվա տեքստում երեք անգամ օգտագործել է «Հայաստանը նոյեմբերի 9-ին ընդունեց կապիտուլյացիայի ակտը»:
Դաժան տեքստ է, բայց կարդացի և հետևեցի արևմտյան հարևանի ղեկավարի այցը զավթված Արցախ, հայտարարությունները, նայեցի լուսանկարները:
Եվս մեկ անգամ համոզված եմ, որ Սահմանադրությունը փոխելուց հետո նոր նախապայմաններ են առաջ քաշելու, որովհետև 2020-ի մեր սարսափելի պարտությունից հետո բազմաթիվ նախապայմաններ են առաջ քաշել, բոլորը խոնարհաբար կատարել ենք, բայց ոչ մի կողմից սահման չի բացվել:
Իզուր է մեր ընդդիմության և մեր իշխանության այս փոխադարձ կոկորդ սեղմելը: Սահմանադրության փոփոխությունից հետո նոր նախապայման են դնելու:
Եթե կուզեք, կարող եմ հատ-հատ թվարկել 2020-ից հետո բոլոր նախապայմանները, որոնք բոլորն էլ ստիպված կատարել ենք:
Լուծում չունեմ:
Լինում են ժամանակներ, որ տվյալ հարցը լուծում ուղղակի չի ունենում:
Մտահոգ եմ Հայաստանի ապագայով, շատ եմ մտահոգ և դա ինձ ստիպում է հազարերորդ անգամ մտածել, որ պետք է մնալ և ամեն օր աշխատել հանուն Հայաստանի հարատևության և հանուն մեր երեխաների:

Թաթուլ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Դիտվել է՝ 374

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.