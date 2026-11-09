Իսկ մեզ դեռ սև ու սպիտակների հորինված հերթական արարով են զբաղեցնում
09.11.2026 | 11:52
Ոնց տեսնում ենք՝ Մեհրիբան Ալիևան պատվով ընդունել է Շուշիում թեյ խմելու հրավերը, բայց այլ բաջիի հետ է խմում:
Մեր պատմական Շուշիում՝ հայկական պատմության, հիշողության և ցավի խորհրդանիշ քաղաքում, Ալիևն ու Էրդողանը հերթական անգամ ցուցադրում են իրենց հաղթողի դիրքը։
Եվ այս ամենը՝ այն ժամանակ, երբ Հայաստանում հասարակության ուշադրությունը շեղում են շոուներով, իսկ մեր ազգային արժանապատվության ու պետականության հարցերը կրկին մղվում են երկրորդ պլան։
Ն.Փ.-ի կիրթ ու կառուցողականը քայլ առ քայլ առաջ է շարժվում։
Իսկ մեզ դեռ սև ու սպիտակների հորինված հերթական արարով են զբաղեցնում։
Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ
Մեկնաբանություններ