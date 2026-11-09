Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Իսկ մեզ դեռ սև ու սպիտակների հորինված հերթական արարով են զբաղեցնում

Իսկ մեզ դեռ սև ու սպիտակների հորինված հերթական արարով են զբաղեցնում

Իսկ մեզ դեռ սև ու սպիտակների հորինված հերթական արարով են զբաղեցնում
09.11.2026 | 11:52

Ոնց տեսնում ենք՝ Մեհրիբան Ալիևան պատվով ընդունել է Շուշիում թեյ խմելու հրավերը, բայց այլ բաջիի հետ է խմում:
Մեր պատմական Շուշիում՝ հայկական պատմության, հիշողության և ցավի խորհրդանիշ քաղաքում, Ալիևն ու Էրդողանը հերթական անգամ ցուցադրում են իրենց հաղթողի դիրքը։
Եվ այս ամենը՝ այն ժամանակ, երբ Հայաստանում հասարակության ուշադրությունը շեղում են շոուներով, իսկ մեր ազգային արժանապատվության ու պետականության հարցերը կրկին մղվում են երկրորդ պլան։
Ն.Փ.-ի կիրթ ու կառուցողականը քայլ առ քայլ առաջ է շարժվում։
Իսկ մեզ դեռ սև ու սպիտակների հորինված հերթական արարով են զբաղեցնում։

Սոնա ԱՂԵԿՅԱՆ
Դիտվել է՝ 364

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.