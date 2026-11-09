Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Ո՞վ է Այզենկոտը, և ի՞նչ կարող է փոխվել Մերձավոր Արևելքում

Ո՞վ է Այզենկոտը, և ի՞նչ կարող է փոխվել Մերձավոր Արևելքում

Ո՞վ է Այզենկոտը, և ի՞նչ կարող է փոխվել Մերձավոր Արևելքում
09.11.2026 | 12:02

Իսրայելում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո երկրի քաղաքական կյանքում լուրջ փոփոխությունների հնարավորություն է ստեղծվել։ Երկար տարիներ Իսրայելի քաղաքականությունը որոշող Բենիամին Նեթանյահուն կորցրել է խորհրդարանական մեծամասնությունը, իսկ երկրի նախագահի կողմից նոր կառավարություն ձևավորելու մանդատ ստանալու համար ընտրվել է նրա գլխավոր քաղաքական մրցակիցը՝ Գադի Այզենկոտը։
Գադի Այզենկոտը 66-ամյա իսրայելցի քաղաքական և ռազմական գործիչ է, Իսրայելի պաշտպանության բանակի նախկին գլխավոր շտաբի պետը, որը այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2015-2019 թվականներին։ Նա ունի ռազմական կառավարման մեծ փորձ, իսկ վերջին տարիներին աստիճանաբար դարձել է Նեթանյահուի քաղաքական հակառակորդներից մեկը։
Առաջին հերթին՝ Նեթանյահուի երկարամյա քաղաքական կառավարման ավարտի հավանականությունն այժմ դարձել է իրական քաղաքական օրակարգի մաս։ Սակայն պետք է հասկանալ, որ նույնիսկ կառավարության փոփոխությունը չի նշանակում Իսրայելի արտաքին և անվտանգային քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն։
Իսրայելի իշխանության հնարավոր փոփոխությունը կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն այդ երկրի, այլև ամբողջ Մերձավոր Արևելքի համար։
Իսրայելի քաղաքական որոշումները անմիջական ազդեցություն ունեն Իրանի, ԱՄՆ-ի, արաբական պետությունների և տարածաշրջանային անվտանգության ընդհանուր հավասարակշռության վրա։

Վահան ԲԱԲԱՅԱՆ
Դիտվել է՝ 435

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.