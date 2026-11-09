Ո՞վ է Այզենկոտը, և ի՞նչ կարող է փոխվել Մերձավոր Արևելքում
09.11.2026 | 12:02
Իսրայելում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո երկրի քաղաքական կյանքում լուրջ փոփոխությունների հնարավորություն է ստեղծվել։ Երկար տարիներ Իսրայելի քաղաքականությունը որոշող Բենիամին Նեթանյահուն կորցրել է խորհրդարանական մեծամասնությունը, իսկ երկրի նախագահի կողմից նոր կառավարություն ձևավորելու մանդատ ստանալու համար ընտրվել է նրա գլխավոր քաղաքական մրցակիցը՝ Գադի Այզենկոտը։
Գադի Այզենկոտը 66-ամյա իսրայելցի քաղաքական և ռազմական գործիչ է, Իսրայելի պաշտպանության բանակի նախկին գլխավոր շտաբի պետը, որը այդ պաշտոնը զբաղեցրել է 2015-2019 թվականներին։ Նա ունի ռազմական կառավարման մեծ փորձ, իսկ վերջին տարիներին աստիճանաբար դարձել է Նեթանյահուի քաղաքական հակառակորդներից մեկը։
Առաջին հերթին՝ Նեթանյահուի երկարամյա քաղաքական կառավարման ավարտի հավանականությունն այժմ դարձել է իրական քաղաքական օրակարգի մաս։ Սակայն պետք է հասկանալ, որ նույնիսկ կառավարության փոփոխությունը չի նշանակում Իսրայելի արտաքին և անվտանգային քաղաքականության կտրուկ փոփոխություն։
Իսրայելի իշխանության հնարավոր փոփոխությունը կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն այդ երկրի, այլև ամբողջ Մերձավոր Արևելքի համար։
Իսրայելի քաղաքական որոշումները անմիջական ազդեցություն ունեն Իրանի, ԱՄՆ-ի, արաբական պետությունների և տարածաշրջանային անվտանգության ընդհանուր հավասարակշռության վրա։
Վահան ԲԱԲԱՅԱՆ
Մեկնաբանություններ