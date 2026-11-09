Մանրամասն որոնում (արխիվ)
09.11.2026
 
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը հայտարարել է, որ Երևանի արտաքին քաղաքական ուղեգծի փոփոխությունը պահանջում է վերանայել հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ մոտեցումները։ «Մեր հարաբերություններում իսկապես փոխվում է կոորդինատների համակարգը։ Մենք դրան ըմբռնումով ենք մոտենում, բայց այս ամենը պահանջում է համապատասխան վերլուծություն, քննարկում և տարբեր ոլորտներում մեր հարաբերությունների ամբողջության մեջ շտկումների կատարում»,- ասել է Կոպիրկինը։               
 
Նորություններ » Թեթև են տանում

Թեթև են տանում

Թեթև են տանում
09.11.2026 | 15:18



Հայաստանի հանրության մի զգալի մասի համար Արցախի կորուստը ցավ չէ, նրանք դա թեթև են տանում։ Նրանց համար իրենց պաշտոնը, ապրուստը, փող աշխատելու հնարավորություննները, ուտել-խմելն ավելի կարևոր են, քան հայրենիքի մի մասի կորուստը, հազարավոր ջահել-ջիվան, հերոս տղաների զոհվելը։ Նրանք կարծում են, որ այլևս չկա Արցախի հարց, իրենց համոզմամբ՝ այն փակվել է։ Նույն կերպ նրանք թեթև են տանելու ՀՀ սահմանադրությունը փոխելը, անկլավների հանձնումը, 300 հազար ադրբեջանցիների «վերադարձը» և այլն։ Այդ մարդկային զանգվածը հազարամյակով Հայաստանում պետականություն չունենալու, Հաայստանի անկախացումից հետո բոլոր իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանքն է։ Անհայրենիքները, ապազգայինները կերակրատաշտի շուրջ միավորված են, դրսի հզոր կենտրոններն էլ թույլ չեն տալիս Հայաստանի հայրենասեր, գիտակից ուժերի միավորումը, քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունը։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 165

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

ԱՄՆ-ը նախազգուշացնում է Մերձավոր Արևելքում հնարավոր հարձակումների վտանգի մասին

Մերձավոր Արևելքի մի շարք երկրներում՝ Հորդանանում, ԱՄԷ-ում, Բահրեյնում, Քուվեյթում, Իրաքում, Սաուդյան Արաբիայում, Իսրայելում, ԱՄՆ դեսպանատները տարածել են անվտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ նախազգուշացումներ...

Սոցցանցային գրառումներ

Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը
Ստամբուլի ռինգում թուրք և ադրբեջանցի բռնցքամարտիկների մենամարտին հաջորդել է զանգվածային ծեծկռտուքը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ
Անձնական ոչինչ չկա. միայն գործարարություն է և... պատերազմ

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
Խորհր­դա­վոր շան­թու­լա­փայ
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.